ODD MAMI: “Hay una fórmula para una buena canción pero no es exacta”

Por Malena Alvarez

En medio de toda la desorganización que representa un cambio de año, Helena Massucco, más conocida como Odd Mami, se hizo un momento para charlar de su nuevo álbum a estrenar, su gang, sus últimos trabajos, el activismo y las convicciones que lleva día a día en su rol de artista.

Estás metida en el activismo feminista y LGBT, las demás chicas de la gang y los chicos acompañan desde su lugar. ¿Sentís que esto es algo por lo que la gang se destaca en el ambiente o es algo que se da en general?

“Me parece que se da normal y tratamos de ponerle el menor peso posible porque no hay que felicitar a los artistas o a la gente por ser buenas personas y estar a favor de estas causas. Yo soy parte de la comunidad LGBT+, pero el resto de los chicos no, y no es que se merecen un premio por no ser homofóbicos. Tratamos de no darle mucha vuelta a eso, sino que simplemente son nuestros valores. No tenemos problema de saltar, decir lo que pensamos y darle una voz a eso. Con las chicas apenas sucede algo buscamos información relacionada para compartirla, cuando hay mujeres desaparecidas, o femicidios, o lo que sea. Nosotras somos las primeras en publicarlo, nos compete la causa. Militamos, pero tratamos de que no sea el foco porque si bien lo primero es que somos artistas, además somos seres humanos que tienen ese pensamiento más allá de la música que hacemos”.

¿Y qué sentís que tiene la RIP Gang de distinto a los otros grupos que hay en el trap nacional?

“Creo que nuestra diferencia está en los sonidos que tenemos. Justo acá, en Argentina, hay muy buena producción audiovisual en general. Hay mucha gente muy piola, Agus, que hizo ‘Delorean’ y que hizo ‘Tan Triste’ también hizo videoclips para Bhavi, Rusher King, un montón de gente piolita. La RIP Gang supongo que lo que tiene es el factor ese, de gang. Somos un trillón y cada uno es súper diferente, y cada obra audiovisual es súper diferente la una de la otra. Cuando hacemos videoclips tratamos de que sea con algún tipo de historia, no tanto flexeo. O sí, pero siempre tratamos de que haya algo piola. Yo siento que hay una diferencia, pero no está mal el otro lado. Está muy bien, y nosotros tenemos este punto de vista y esta forma de llevar a cabo. Ellos tienen la suya pero las dos son súper válidas y funcionan, y eso es lo importante, porque se genera que varios artistas podamos trabajar con la música, y está buenísimo”.

Foto: Ignacio Chinchilla @nastychinchilla

¿Cómo ves el panorama actual de la música para las mujeres latinoamericanas? ¿Notás una relación entre toda la presión del movimiento feminista y el trabajo actual de las artistas argentinas?

“Noto que cada vez somos más mujeres, lo cual me encanta. Este año explotó María Becerra, por ejemplo. Hay un montón de chabonas que están creciendo de a poquito también, yo siendo una de ellas, las chicas de la RIP vamos creciendo de a poquito. Que haya más mujeres dando vueltas es lo primero que quise militar. A mí me encanta encontrarme mujeres. Otra a la que le está yendo re bien es a La Joaqui, que volvió a hacer música y es adorable la chabona, es lo más. Capaz no es el espacio que queremos, pero de a poquito se van abriendo esas vacantes y esos lugares para nosotras. Y creo que en cierta forma el feminismo obviamente tiene mucho que ver, porque nos plantamos y dijimos: ‘Bueno, nosotras también queremos hacer esto, tenemos derecho a expresarnos artísticamente y a querer laburar de esto’. Y no es que simplemente fuimos y exigimos nuestro espacio, sino que nos lo ganamos siendo constantes y sacando buen material. Obvio que siempre va a ser más difícil para las chabonas: que te tomen en serio, que no te sexualicen, que te den una oportunidad realmente. Pero creo que estamos por un buen camino. Siento que de a poquito estamos generando un espacio más seguro para las pibas y que cada vez somos más, y está bueno”.

En varias entrevistas hablás de que no te gusta la distinción entre el trap y el “trap por mujeres” ¿Qué sentís que hace falta en este sentido en el ambiente?

“En realidad es un pensamiento muy general, aplica a todo. Siempre es como: ‘Ah, bueno, pero este libro está escrito por una mujer’. Cada vez que algo está hecho por una mujer se remarca, es como que lo normal es que todo sea realizado por un hombre, y nos sorprende cuando es hecho por una mujer, eso es lo que me molesta. Es un pensamiento que tengo hacia todas las formas de expresión y lugares de laburo. A la gente le sorprende más cuando tu jefa es mujer, porque vos ya asumís que tu jefe va a ser varón”.

Hace poco sacaste tu single Sakura, ¿cómo fue todo el proceso de producción detrás de ese tema y su video?

“Es uno de los temas que va a ir en mi álbum, en mayo va a salir y este es uno de los primeros temas que está, que vamos a ir sacando de a poquito. Van a venir más adelantos pero por el momento es este. Es el tema más hard que tiene el disco, lo quería sacar porque me pareció que era un buen momento para sacar así algo medio banger, fuerte y que marque algo distinto dentro de lo que yo venía haciendo, porque yo venía haciendo cosas mucho más chill y quería hacer algo fuerte para probar. La producción fue con Evar, hubo varias etapas. Ya lo quiero tocar en vivo con guitarras, una batería súper hardcore, bajo y todo, y estar ahí gritando. Capaz no es lo que más me gusta hacer pero siento que hacerlo en vivo va a ser re divertido y que le da un toque especial al disco que voy a sacar”.

Ahora que ya nos estás contando de este adelanto, ¿Qué onda el tan esperado Female Mutant? ¿Ese es el álbum del que hablás? En un principio estabas más cerca del trap melódico y ahora estás experimentando más con el indie, el bedroom pop y demás. ¿Qué vamos a escuchar en el álbum? ¿Cómo suena?

“Al principio Female Mutant iba a ser un EP de 4 temas y ahora va a ser un disco, o sea que va a tener mucho más contenido. El disco está compuesto por varias cosas, realmente el tema más hard de todo el disco es Sakura y no creo que vuelva a hacer algo así, excepto que haga algo con Sara y Taichu, que son más de ese palo. Lo más probable es que si vuelvo a hacer algo así sea con ellas, un ft que claramente sería el ft soñado. Pero el disco va a ser más pop. A mí me gusta mucho Dua Lipa, The Neighbourhood y después más bandas indies tipo Alabama Shakes y Two Door Cinema Club, más nada que ver. Pero me gustaría mezclar todas estas cosas que me gustan, porque obviamente también me gusta el trap, pero lo que escucho sí o sí siempre es indie, pop, Clairo y todo eso. Estoy tratando de fusionarme y de hacer un millón de cosas diferentes mientras hago que suene a lo que suelo hacer yo, que suene a mí. Creo que de a poquito me voy ganando un sonido y se me puede relacionar a algún tipo de sonido en particular, con el disco eso se va a reafirmar más”.

Foto: Ignacio Chinchilla @nastychinchilla

¿En qué pensás cuando te ponés a producir y a trabajar en el estudio?

“Me centro en lo que vengo acumulando ganas de hacer. Si ya vengo pensando en hacer algo hace un montón, me enfoco en eso y no pienso mucho en la gente, lo hago para divertirme. Es un proceso súper largo y si no lo estás disfrutando, literalmente la pasás para el culo, porque es tedioso, extenso y tiene un montón de etapas. Es más, yo Sakura no lo puedo escuchar. Entonces si te gusta hacer música está buenísimo, eso va a facilitar mucho el proceso. Igual, hay veces que yo voy al estudio y capaz tengo unas re ganas y no sale nada. Es todo muy relativo y no hay una fórmula para hacer una canción. O sea, si hay, pero no es exacta. Hay tips que van a hacer que tu tema suene re piola, pero tenés que tener la idea”.