Leandro Santoro arremetió fuerte contra Larreta

Los ciudadanos porteños ya están acostumbrados a los aumentos anuales en los impuestos, sin embargo este año no sólo se contemplaron los clásicos incrementos sino además la creación de nuevos, como el tributo del 1.2% sobre cargos y/o débitos en las tarjetas de crédito.

El legislador porteño, Leandro Santoro, salió al cruce luego que, una vez más el Jefe de Gobierno Porteño, se excusara en la necesidad estos, tras la quita en la coparticipación que el gobierno a cargo de Macri, le diera para mantenimiento de la policía.

“Aviso a los Republicanos: Larreta cree que la Ley 27.606 sancionada por el Congreso el 28/12 es inconstitucional y -en todo su derecho- fue a la corte. El problema es que hasta q el tribunal no se expida la Ley está vigente! ¿Que es eso de «cómo la ley no me gusta la desconozco»?”, lanzó Santoro.

Y luego muy seguro que frente a la imposibilidad que Rodríguez Larreta pueda demostrar la imperante necesidad de recibir un dinero extra, agregó: “Larreta se tiene q sentar con Wado y con Guzmán. Primero para cumplir la ley y segundo porque es la única forma de mostrar q los fondos q le transfirió Macri a la CABA son los correctos.”

Finalmente concluyó: “Demuestra (Rodríguez Larreta) q necesita el 3,75% de la copa para financiar la PFA y yo mismo lo salgo a bancar.”

Poco tiempo, luego que Mauricio Macri, asumiera la presidencia, por medio de un decreto aumentó la coparticipación que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires del 1.40% al 3.75%, bajo la premisa que con esa diferencia pudiera sostener la estructura de la Policía Federal. Aún cuando en 2008 se había creado una fuerza especial para la zona conocida como Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.