Silvestre y La Naranja: “Falta muy poquito para el nuevo álbum”

Por Malena Alvarez

La banda formada por Francisco Nicholson (guitarra), Justo Fernández Madero (voz y guitarra), Mateo Mórtola (teclados), Iñaki Colombo (bajo) y Salvador Colombo (batería y percusión) hablaron de la escena nacional dentro de la que está este proyecto musical que fue mutando junto a la maduración personal de cada uno de ellos. Nicholson también comentó sobre el nuevo álbum que ya está a la vuelta de la esquina.

Ustedes ya pasaron por el folk, el pop psicodélico y ahora en los últimos singles hay más balada rockera clásica de un estilo mexicano mezclado con algo retro. ¿Sienten que este es el sonido definitivo para la banda o esperan nuevas mutaciones?

“La verdad creemos que nunca termina la búsqueda de sonidos nuevos y de explorar territorios nuevos, creo que está buenísimo siempre salir de la zona de confort y jugársela con cosas nuevas, a nosotros eso siempre nos motivó mucho: ir buscando. Con el disco Animales, sin embargo, encontramos una identidad, un sonido que realmente nos representa, y a partir de ese disco creo que ya no pensamos tanto hacia afuera qué nos influencia o no. Buscamos dentro de nuestra identidad por dónde salir a nivel musical, a nivel sonidos que usamos y demás. Pero siempre vamos a estar jugando con elementos nuevos. Creo que desde el primer disco, que fue de folk, pasamos por un estilo más psicodélico y fuimos mutando. Eso nos definió también, así que no creemos que se estacione esa búsqueda. Siempre va a seguir existiendo”.

Y en estos cambios que fueron transitando, donde usaron desde el banjo hasta sintes, ¿cómo definen a Silvestre y la Naranja?

“Silvestre es bastante exploradora de sonidos, y la exploración nos define. Sí creo que en el último disco dijimos: ‘Ah, bueno, acá encontramos algo más nuestro, más propio’, y creo que conectamos más directamente con las canciones y las canciones conectaron más directamente con la gente, entonces sucedió un paso más firme que dimos y eso lo vamos a respetar también. Pero creo que se corresponde un poco a la otra pregunta: siempre vamos a seguir explorando, pero también haciéndonos cargo de nuestra identidad”.

¿Se viene un nuevo disco creado en cuarentena?

“En realidad fue craneado antes de la cuarentena, pero grabado bastante dentro de la pandemia. Así que creo que este año tan especial, la cuarentena y la pandemia se filtran de alguna manera dentro del disco, porque la energía que hubo este año es muy especial y en las canciones eso se va a escuchar de alguna manera u otra, creo que en ese sentido no hay dudas. Falta muy poquito, así que a estar atentos ahí que pronto vamos a estar anunciando las fechas más precisas. Posiblemente venga una canción antes que el disco”.

Son sus propios productores, ¿no? ¿Cómo describen esa experiencia de autoproducción?

“Creo que la autoproducción fue medio casual, se dio orgánicamente, de repente nos encontramos como productores. Justo y yo producimos íntegramente las canciones de la banda y la verdad que está muy bueno. A veces extrañamos un ojo externo y posiblemente en el futuro trabajemos con productores, pero se dio que por lo menos estos dos discos, Animales y este, los produjimos nosotros. (autoproducirse) Tiene cosas muy buenas, como que solo dependemos de nosotros y nuestros tiempos, y por lo menos somos dos, como para apoyarnos en otro y estar tranquilos de que lo que estamos haciendo está por lo menos bueno para el otro. Porque a veces si estás solo, ya es más conflictivo, porque no tenés con quién discutirlo. Pero al ser dos nos apoyamos mutuamente, y después obviamente los chicos de la banda también, Lucas y Fer, opinan y colaboran un montón. La autoproducción está muy buena pero tiene pros y contras”.

De la escena nacional, ¿en quiénes se inspiran?

“Nos inspiramos en un montón de bandas increíbles que hay en todo el país. Es difícil dar nombres, porque son tantas bandas, y es toda una escena, todo un movimiento el que nos inspira, la verdad. Desde bandas de Mendoza hasta Córdoba o Buenos Aires. Como dije antes, estamos mirando más hacia el costado que hacia afuera. Es motivante ver una escena que está creciendo tanto”.

¿Cómo ven las posibilidades de crecimiento musical en Argentina?

“Creemos que es un buen momento para crecer musicalmente en Argentina porque hay cada vez más gente que se está copando con esta escena y vemos que hay exponentes que están empezando a lograr cosas increíbles y tocar en lugares increíbles, eso es un poco parte de lo mismo. Nos motiva a seguir creciendo y apostando en el proyecto”.