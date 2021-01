El importante mensaje de mega-estrella de Hollywood en torno a la vacuna

El otrora héroe de acción y ex-Gobernador del Estado de California, Arnold Schwarzenegger, subió un video a su cuenta en redes sociales, mostrando como recibía la vacuna contra el coronavirus, y aregando a sus fans a seguir su ejemplo.

“Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila.”, sostuvo el actor, de origen austríaco, famoso por sus papeles en Conan el Bárbaro y Terminator.

“Si eres elegible, unase a mí y regístrese para recibir su vacuna.”, planteó el actor veterano.

“¡Ven conmigo si quieres vivir!”, concluyó parodiando sus emblemático papel en Terminator .

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm