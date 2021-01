Fuerte denuncia de Rodolfo Tailhade contra Macri. “Todo trucho”

Mauricio Macri se sumó a la cruzada de la oposición por el pedido de inicio de clases de forma presencial. A tal punto, que el político lanzó una fundación dedicada casi en absoluto a la enseñanza.

Fue el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, quien disparó con dureza contra el nuevo proyecto político de Macri.

“Me puse a averiguar: NO EXISTE la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de @mauriciomacri.”, denunció el diputado.

