Mauricio Macri armó una fundación con su nombre y estallaron los memes

El ex-presidente neoliberal argentino Mauricio Macri, presentó en el día de hoy una fundación con su nombre, en la que argumenta que ayudará a promover la educación en la Argentina.

La noticia suscitó toda clase de memes y mensajes, ironizando la funesta gestión del ex-mandatario en el área, que se caracterizó por todo tipo de desmanejos, conflictos con la comunidad educativa y procesos de ajuste.

Muchos otros recordaron el pasado túrbido del PRO con denuncias de presunto lavado de dinero vinculado a otras fundaciones, como la de la ex-vicepresidenta Gabriela Michetti.

