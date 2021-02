El Gobierno firmará un acuerdo con China por 30 millones de vacunas

Alberto Fernández está a un paso de lograr un acuerdo histórico con el líder chino Xi Jinping por la provisión de 30 millones de dosis de la vacuna china (laboratorio Sinopharm) contra el COVID-19.

Alberto Fernández ya logró que Xi bajara el precio de cada vacuna (30 dólares por unidad) y que haya una entrega urgente de un millón de dosis en febrero (dos dosis, una vacuna), pero Sinopharm exige que se abone cada uno de los cargamentos antes de su salida desde Beijing.

Hasta que no se destrabe esa cláusula contractual, las vacunas chinas no llegarán a Ezeiza. Esto primero podría ocurrir el próximo miércoles, si el CEO de Sinopharm no agrega otro condicionante al acuerdo comercial que se negocia a contra reloj entre el Ministerio de Salud y la principal compañía farmacéutica del país asiático.

Desde el punto de vista científico y burocrática todo ya ha sido resuelto. Los análisis técnicos están en la ANMAT, y Aerolíneas Argentinas tiene alistada una hoja de ruta para viajar sin demoras a Beijing.

Cuando el vuelo charter finalmente aterrice en Buenos Aires, el ministro de salud Ginés González García tiene previsto comunicar que se concedió la autorización para aplicar la vacuna de Sinopharm.