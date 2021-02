Duro cruce entre Martín Insaurralde y Juan Grabois: “Discurso igualito al de Bullrich”

El referente social una vez más se vio inmerso en un tenso intercambio con un dirigente político. Esta vez, el cruce fue con los intendentes Martín Insaurralde y Nicolás Mantegazza por la toma de San Vicente.

“El intendente @nico_mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente. Frente al reclamo, no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala”, inició el reclamo de Grabois.

Rápidamente, fue Martín Insaurralde quien tomo el guante y le respondió: “Nos costó mucho trabajo recuperar un municipio desbastado como San Vicente q Nicolas está haciendo un esfuerzo enorme para ponerlo de pie, nada se soluciona c patoterismo y viejas prácticas trasladando gente desde Caba c humildad y diálogo así se fortalecen las democracias”

Tras el mensaje del intendente de Lomas de Zamora, el propio Nicolás Mantegazza a cargo del municipio de San Vicente se sumó al debate.

“Mi compromiso es con las vecinas y vecinos de San Vicente, para mejorar la calidad de vida con justicia social. No voy a permitir ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas a nuestro distrito. Trabajamos para poner a San Vicente de pie tras cuatro años de abandono”

Y agregó: “No nos van a explicar cómo gobernar los que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Bs. As. @JuanGrabois. La gestión exige sensibilidad, esfuerzo y responsabilidad. El que no lo entiende trabaja en contra de la gente”

Grabois, por su lado decidió responder a ambos intendentes, pero el momento más duro lo mantuvo con Mantegazza a quien comparó con la gestión macrista. “El discurso igualito igualito al de Pichetto y Bullrich e igual de mentiroso ¿Los 21 recicladores que echaste de la planta eran de la Ciudad de Buenos Aires?”

