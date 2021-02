Joystick: “Hoy muchas bandas primero entran por la vista”

Por Malena Alvarez

El cantante de Joystick, Pano Benincasa, contó en exclusiva: “Sacamos un single ‘Salir En TV’ que tiene un lado B ‘Brazos Cruzados’. Es un sonido que lo veníamos buscando hace un montón y lo logramos después de mucho tiempo, después de probar muchas cosas, y que obviamente definió el carácter y el concepto que va a tener el próximo disco que esperamos sacar en 2021”.

“Ahora estamos esperando más fechas. Queremos ir a Buenos Aires, a Santa Fe, a Mar Del Plata”, afirmó el músico después de la vuelta del grupo al vivo del 23 de enero en Rosario.

Ustedes son de Chabás, provincia de Santa Fe. ¿Cómo fue intentar hacerse conocidos desde ahí?

“Fue difícil, el tema es que lo hicimos sin darnos cuenta, medio jugando, sin ser conscientes de lo difícil que era salir de nuestra zona. Nosotros sacamos la banda en 2012, tocamos, hicimos un montón de cosas durante todo ese tiempo, hasta que en 2015 entramos al concurso Rock del País, del que salimos ganadores, y eso nos llevó a Buenos Aires y nos hizo más conocidos con gente de la Ciudad, y de otras ciudades como Rosario o Santa Fe también. Realmente nos dimos cuenta de que eso nos ayudó un montón pero mucho después, como que en ese momento éramos medio chicos y no nos dimos cuenta, pero es difícil y sigue siendo difícil igual. Es todo muy centralizado en Buenos Aires, en un punto tiene sus ventajas y en otro tiene muchísimas desventajas obviamente, pero esas son las reglas del juego, así está presentado. O te prendés o terminás perdiendo”.

Ustedes en un principio tocaban en vivo con un secuenciador, después lo dejaron, pero ¿qué tienen para decirle a quienes critican a las bandas que lo usan?

“Nunca habíamos hablado de eso y sí, todo lo que tenga que ver con disparar pistas, instrumentos que no están tocados ahí en vivo, hay quienes lo odian y hay quienes lo incorporan. Yo creo que odiarlo e ir en contra de eso es algo muy de la vieja escuela. Para mí no podés criticar eso, es una opción más de la tecnología que te permite disparar en vivo vientos, teclados. A veces no tenés plata para pagarles a otros músicos sesionistas, porque obviamente es carísimo y estás empezando, y eso te permite ampliar un montón tu propuesta artística, tus canciones, tus sonidos. Yo estoy recontra a favor y me encanta. Lo que no me gusta es usarlo para cubrir falencias, como disparar una voz porque el cantante en vivo no puede afinar. Ese tipo de cosas me parece que no están buenas, creo que los músicos tienen que tocar todos y eso se usa para ampliar la gama de sonidos y aportar”.

Ustedes desde un principio son fans de los Arctic Monkeys, ¿no? ¿qué otros referentes tienen?

“Todo el tiempo vamos cambiando, escuchamos un montón de música, pero siempre hay tres o cuatro bandas que uno escucha todo el tiempo, que te marcan desde siempre. A mí me marcó mucho Arctic Monkeys y a los pibes también. Nos marcó mucho de chicos Soda Stereo, todo lo que hizo Gustavo Cerati, nos gustan mucho los Strokes, Cage The Elephant. Ahora estoy escuchando mucho Rex Orange County, pero eso ya es más de ahora. Lo que escuchamos toda la vida son esas bandas”.

¿Hay algún grupo que les guste y les de vergüenza admitirlo?

“Hay grupos que no me gustaban para nada de chico, que uno los criticaba porque era la moda criticarlos, y después los terminás escuchando y más de grande terminás conociendo incluso a los artistas y estudiando un poco lo que hacen. Me pasó con Miranda eso, cuando nosotros éramos más chicos había una rivalidad entre el rock y el pop, todavía estaba esa estupidez en ese momento. Ale Sergi tiene unos videos colgados en su canal en los que cuenta de su estudio, de cómo labura los sintetizadores, cómo forma las canciones. Hay un cerebro detrás de todo eso, y después te ponés a escuchar Miranda y lo comprendés. Y así, un montón de bandas”.

¿Qué importancia le dan a la imagen en este proyecto musical?

“Un montón. A mí me encanta, me recontra interesa, incluso hay veces en las que es hasta más importante que lo que está sonando. Hoy muchas bandas primero entran por la vista. Le doy la recontra bola, es difícil, es complicado y uno tiene que pensarlo a largo plazo. Una imagen, un concepto, una gama de colores, un estilo particular. Implementar en un videoclip la ropa, la estética de las redes sociales, todo con los pibes lo tratamos y siempre intentamos cuidarlo, pero sé que lleva tiempo. Y hay un nivel de competitividad en eso, porque todos laburan mucho la estética e intentan hacerlo cada vez mejor, está buenísimo eso”.