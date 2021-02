La indignación de Alberto Fernández: “Me llamaron envenenador y ahora me piden más veneno”

Luego de su paso por la provincia de Tucumán, el presidente argentino, Alberto Fernández destacó la gestión de su Gobierno en relación al manejo de la pandemia, y envió un mensaje a la oposición, que ahora reclama mayores avances en los planes de vacunación:

“Hace 20 días me decían que era un envenenador serial y ahora me piden que por favor consiga más veneno”, ironizó el mandatario, en referencia a los inverosímiles cuestionamientos de la oposición de Juntos por el Cambio, sobre los peligros que supuestamente representaba la vacuna rusa Sputnik V, recientemente respalda por la prestigiosa revista científica The Lancet.

El Presidente señaló a su vez que la Casa Rosada garantizó que “ningún argentino se quede sin salud”, y destacó la incorporación al sistema de salud de 3.600 camas de terapia intensiva.

“Cuando empezó la pandemia nos cambió toda la agenda como al mundo entero, con la diferencia que el mundo no tuvo que encontrarse con esta situación después de Macri”, disparó Fernández, haciendo referencia a los desmanes económicos heredados de los años de Régimen macrista (2015-2019).

“Hicimos frente a lo desconocido. Una pademia es luchar contra un enemigo invisible, pero lo sobrellevamos y pudimos contenerlo.”, sostuvo.

“Logramos que ningún argentino se haya quedado sin atención de salud y pusimos en marcha la economía”, agregó.

Cabe recordar que a finales de diciembre, la dirigenre cambiemita, Elisa Carrió, junto a tres diputados de su bloque, presentó una denuncia penal contra el Presidente por supuestamente estar “envenenando a la población”, por permitirle a la misma, el acceso a la vacuna rusa contra el coronavirus, hoy respaldada por la comunidad científica en general.

VACUNAS.

Hace unos días la Dra Carrio y dip de la CC radicamos denuncia por atentado contra salud pública contra el Pte, Gines GG y su vice.

Interviene el juez Dr Casanello y el fiscal Marijuan.

El gobierno ruso expreso su inquietud, por la denuncia, ante el PE.

Senda correcta. — Monica Frade (@MonicaFradeok) January 4, 2021

La exdiputada llegó a decir que la compra de la Sputnik V era “un negocio de Cristina Fernández de Kirchner con los rusos”.

En tanto, Fernández confirmó la compra de un millón de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, aunque todavía está pendiente la autorización del Ministerio de Salud para su aplicación.