Preocupación por el positivo de Romina Pereiro

En las últimas horas la nutricionista Romina Pereiro, informó que resultó positivo su test por Coronavirus. Su esposo Jorge Rial se encuentra en aislamiento junto a ella.

“De casualidad, mi hija me hizo oler un perfume el fin de semana y noté que no tenía olfato. Automáticamente me aislé en una habitación acá en casa”, contó la ex conductora dé Much Music.

Además aclaró que su familia, tanto sus hijas como Rial se encuentran sin síntomas. “Por ahora estoy bien, con un poco de cansancio y dolor muscular. El resto de la familia está perfecta y sin síntomas”.

Pereiro había comenzado a trabajar recientemente en el magazine matinal de La Televisión Pública, “Mañanas Públicas” y se espera el control de los compañeros con quienes estuvo en contacto.

Jorge Rial, quien se haya en aislamiento preventivo y su hisopado resultó negativo, es considerado factor de riesgo, por ser hipertenso y además mantiene constantes controles cardíacos, tras ser operado hace años por una insuficiencia cardíaca que concluyó en la colocación de un stent.