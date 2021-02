Efecto vacuna: Caen los contagios mundiales de Coronavirus

En consonancia con el inicio de la vacunación contra el Coronavirus a nivel mundial. El director de la Organización Mundial de la Salud, anunció una baja en los contagios.

A nivel mundial disminuyó por quinta semana consecutiva y desde el comienzo del año el balance semanal de las infecciones se redujo casi a la mitad, informó, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Los casos semanales, precisó, pasaron de más de cinco millones en el período del 4 al 10 de enero a 2,6 millones en el período del 8 al 14 de febrero”, contó.

Y agregó: “Esto demuestra que simples medidas de salud pública funcionan contra el Covid-19, incluso en presencia de variantes”.

“El incendio no está dominado, pero hemos reducido sus dimensiones. Si dejamos de combatirlo, en cualquier frente, volverá rugiendo”, concluyó.

The number of #COVID19 cases globally declined for the fifth consecutive week. So far this year, the number of weekly reported cases has fallen by almost half, from more than 5M cases in the week of January 4 to 2.6M cases in the week starting February 8 – just five weeks.

This shows that simple public health measures work against #COVID19, even in the presence of variants. What matters now is how we respond to this trend. The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back.