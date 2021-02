Diputados del PRO cruzaron al ministro de Salud

El ministro de Salud, Ginés Gonzalez García, declaró que las condiciones para llevar a cabo las votaciones PASO en agosto, como todos los años, no estaban dadas. Desde el bloque de diputados de Juntos por el Cambio lo cruzaron.

La realización o no de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para las correspondientes votaciones de mitad de término están en el foco de la tormenta.

Desde el gobierno nacional consideran que dada la situación que el brote de Coronavirus causó, las mismas deberían posponerse y realizarse en paralelo con las de octubre, desde la oposición afirman que no permitirán este cambio.

Fue el diputado Cristian Ritondo uno de los primeros en expresarse al respecto con un mine directo a Ginés.

“Ginés González García dice que no están dadas las condiciones para llevar adelante las PASO y, al mismo tiempo, que espera tener vacunada a toda la población mayor de 18 años para el mes de agosto. Basta de especulaciones.”, expresó Ritondo

“El desarrollo de nuestra democracia es esencial. #SeVota”, concluyó.

Ginés González García dice que no están dadas las condiciones para llevar adelante las PASO y, al mismo tiempo, que espera tener vacunada a toda la población mayor de 18 años para el mes de agosto. Basta de especulaciones. El desarrollo de nuestra democracia es esencial. #SeVota pic.twitter.com/p2JFsYbK24 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 17, 2021

Por su lado Mario Negri en entrevista radial opinó las PASO no pueden juntarse con las elecciones generales de octubre próximo.

“El ministro de Salud prometió 62 millones de vacunas y no aparecen. Ahora dice que no se podrían hacer las PASO en agosto. Les falta decir que se quedarán para siempre en el poder por la pandemia.

Deben hacerse las PASO y no se pueden juntar con las generales.”