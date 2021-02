Roly Serrano: “Soy un militante de disfrutar la vida”

Puntos destacados de la historia Vía Streaming: A dos velas

El actor conversó con Noticias en red, sobre la vuelta a la actuación después de meses sin actividad por la pandemia. Junto a Romina Gaetani protagonizan “Dos velas”, por streaming; y “Rotos de amor”, en el Teatro Multitabarís, con Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Antonio Grimau.

-¿Cómo te encuentra la pandemia a casi un año de comenzada?

– Yo estoy bastante bien en general, es más, con toma de conciencia de un montón de cosas, tratando de solucionar temas de salud y mejorar, aprovechado que este es un buen momento para eso. Además de que estamos cuidándonos del Coronavirus, entramos al taller para hacer chapa y pintura. Estoy cuidándome bastante, estoy tratando de hacer una buena dieta, de mejorar mi alimentación, arreglándome también los dientes, y necesitaba tiempo para eso.

– ¿Qué aprendizajes te trajeron los días de cuarentena donde no podíamos salir de nuestras casas?

– Una de las cosas fundamentales que me pasó en estos meses fue de aprender a cocinar cosas nuevas y no ir a lo tradicional, mejorar en ese sentido la alimentación. Y también darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito y tenía. Cosas que uno va guardando “por las dudas”, y que alrededor tuyo hay un montón de gente que si necesita cosas. Es maravilloso. Porque de pronto empezás a sentir que te limpias un poco y ayudas a los demás.

– ¿Cómo te llega la propuesta de protagonizar, junto a Romina Gaetani, por streaming “Dos velas”?

– La idea fue de Eduardo Lamoglia, el director del teatro El Tinglado y me encantó. Yo ya había hecho dos streamings, uno con Daniel Aráoz y Romina Gaetani que se llamó “Cajas chinas”. Que era en vivo, maravilloso, una experiencia extraordinaria. Y después hicimos también con Daniel, el Coco Silly, y el “Puma” Goity también uno de cómicos, que nos divertimos muchísimo.

– ¿Qué pensas sobre este hacer teatro por streaming?

– Como alternativa de supervivencia todavía el streaming, salvo algunos casos especiales, está bueno, porque podes seguir haciendo lo que te gusta, cuidándote, y además lo ve gente que quizás de otra forma no se llega.

– ¿De qué trata la historia de “Dos velas”?

– En esta oportunidad es una obra grabada. Es una comedia muy linda, muy interesante donde sos dos personajes rotos de alma que se encuentran en un velorio y, de pronto, pasa de todo. Es muy desopilante y también tiene ternura. Es interesantísimo este trabajo. Lo estrenamos el sábado 13/2 a las 21:30hs, y pueden comprarse las entradas por www.alternativateatral.com. Vos pagas una entrada y toda la familia puede ver la obra.

– ¿Cómo es la relación con tu compañera Romina Gaetani?

– Yo la sugerí cuando la otra actriz propuesta por la producción no pudo hacerla. Todos con los ojos cerrados dijeron que si. Realmente se da una química extraordinaria. Es una gran actriz, con una entrega de trabajo increíble. Estoy muy contento.

– ¿Hay posibilidad de hacer “Dos velas” de forma presencial en El Tinglado?

– Hay una idea de estrenar. El autor está trabajando sobre el libro, de aumentarle unos 10 o 15 minutos más, porque la obra es corta. Además es una obra hermosísima que con dos elementos de escenografía puede salir de gira. Somos un elenco atractivo. Creo que a la gente le interesaría mucho ir a ver.

– Pero además tuviste la oportunidad de volver a los escenarios en el Multitabaris con la comedia “Rotos de amor”. ¿Cómo se sintió ese primer aplauso al terminar ese estreno?

– Fue lindo. El teatro se completa con el público. Es un rito donde vos entregas, la gente te recibe y devuelve. No importa la cantidad de gente que haya abajo. Por protocolo empezamos con muy poco público, y la gente no se animaba. Y después porque la obra funciona muchísimo, y el boca a boca también, empezó a caer más gente. Todos los días aumentábamos. Ahora ya trabajamos con casi el 80 por ciento de la sala permitida. La gente está empezando a animarse a salir.

– Tener la misión de hacer reír en estos tiempos tristes debe ser difícil…

– Más allá de la alegría de que la gente venga al teatro, la alegría mayor es que podamos arrinconar a este virus, y la gente pueda ser más feliz, y darse un abrazo sin miedo. Es un privilegio enorme que tenemos los actores.

– ¿A vos qué te hace reír? ¿Qué cosas te entretienen?

– Tengo un espíritu muy de niño. Todavía conservo esa cuestión de que me gusta jugar y divertirme, hablar tonteras con los amigos. Tenemos un grupo de whatsapp con Coco Silly, Daniel Aráoz y el “Puma” Goity donde nos mandamos cada cosa. Nos enviamos serenatas y nos cantamos cosas. Yo me divierto.

– Disfrutas así de la vida…

– Tenemos un regalo maravilloso que es la vida. Vivir esta vida con todas las vicisitudes, las idas y vueltas que tiene, pero estamos vivos. Y más allá de las diferencias con otros, hay que disfrutarla. Soy un militante de disfrutar la vida. Canto, y silvo, y por ahí estoy en mi casa limpiando y me pongo a bailar con la escoba. Si me desencuentro con alguien, le busco el lado bueno de tratar de solucionarlo, y no diferenciarme más. Espero con eso vivir tranquilo, relajado, y al que no puede, ayudarlo.

– Con tantos años de carrera y distintos trabajos en teatro, cine y televisión, ¿qué es para actuar?

– La actuación es una forma de vida. No podría vivir si no lo hiciera. Y eso hace que no ponga trabas en lo que hago. Si me gusta lo que hago, voy, sea como sea. Porque lo necesito como respirar. Es algo fundamental para mi el poder expresarme, el poder decir cosas. Hacer algo que te haga pensar, reflexionar. Si te deja algo a vos como público, mi tarea está cumplida. Y eso es lo que yo más necesito vivir, saber que algo queda.