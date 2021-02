Rafael Correa denuncia Golpe de Estado en Ecuador

Tras la victoria del candidato correista Andrés Arauz en la primera vuelta del pasado 7 de febrero, y un escenario bastante favorable para el mismo de cara al ballotage, sectores del establishment ecuatoriano se movilizan en un intento desesperado por “hacer caer” el proceso electoral.

Hoy desde su exilio el Bélgica, el ex-presidente ecuatoriano Rafael Correa denunció un “golpe de Estado» en el pedido de la Fiscalía General de retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer “una pericia”, lo que su candidato Arauz, calificó como “una grosera violación de la ley” para dilatar el balotaje.

🟡🔵🔴

Atención Latinoamérica y mundo:

Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la 2da vuelta.

Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial — Rafael Correa (@MashiRafael) February 21, 2021

“Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial”, denunció a través de su perfil en redes sociales el ex-mandatario.

Poco su cuenta, Arauz exigió al “Tribunal Contencioso Electoral que actúe de forma expedita y proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso ante esta intromisión e interferencia en el proceso electoral ecuatoriano”, y llamó a “la comunidad internacional a permanecer vigilante y alerta porque no se ha desactivado aún este intento de interferencia de intromisión de la Fiscalía”.

🔴🔴 🔴

Enviamos una alerta al mundo.



Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta.



El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia.



¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?#GolpeAlaDemocracia https://t.co/ijOYAPPlx1 — Andrés Arauz (@ecuarauz) February 21, 2021

En una conferencia de prensa, el candidato correísta, que ganó la primera vuelta con 3.033.753 votos (32,72%) y peleará con el empresario Guillermo Lasso el balotaje, denunció a la Fiscalía General del Estado de intentar “que se posponga o se cancele la segunda vuelta” presidencial.

“Los ecuatorianos no aguantamos más este Gobierno y no vamos a aceptar que se extienda el mandato del señor Lenin Moreno y la segunda vuelta electoral debe realizarse el 11 de abril sin falta. No queremos que el señor Lenin Moreno siga en el Gobierno después del 24 de mayo. Ese día debe asumir el nuevo Gobierno democráticamente electo”, afirmó el economista y exministro de 36 años.

Esta madrugada y tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude y operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el CNE proclamó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que la segunda vuelta será entre el candidato de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza entre el partido de Lasso CREO y el Partido Social Cristiano del ex intendente Jaime Nebot.

“El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia del proceso de elecciones generales 2021 y hace un reconocimiento público a la ciudadanía por su activa participación en la jornada de votación”, afirmó el ente electoral responsable de todo el proceso en un comunicado publicado en sus redes sociales.

IMPORTANTE | CNE proclamó oficialmente resultados de las Elecciones Generales 2021. 👇 pic.twitter.com/CiRU0fneSf — cnegobec (@cnegobec) February 21, 2021

En su anuncio, el pleno del CNE también rechazó formalmente el pedido de recuento hecho por el dirigente del partido indígena Pachakutik y candidato que quedó tercero muy cerca de Lasso, Yaku Pérez, lo que seguramente significará que ahora se abre un período de impugnaciones ante la Justicia electoral, según dicta la ley local y apoyó tanto Arauz como Lasso.