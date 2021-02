Verónica Lozano y Mariano Iúdica salieron a desmentir una Fake de la oposición

Luego que Horacio Verbitsky contará en el programa radial del cual participaba, su experiencia al recibir la vacuna Sputnik V, sin realizar trámite previo, la oposición inició una campaña llena de noticias falsas.

Una de ellas es el listado que corre por redes sociales, de desconocida procedencia, en donde figuran las personalidades de la política, deporte y espectáculo que habrían recibido la vacuna.

Varios de los nombrados en la misma, salieron a desmentir lo que comúnmente se conoce como “opereta política”. Este es el caso de los conductores televisivos, Verónica Lozano y Mariano Iúdica.

“Hay una lista verga donde figuró como vacunada . Esto es absolutamente falso . No me vacuné”, expresó la psicóloga.

Hay una lista verga donde figuró como vacunada . Esto es absolutamente falso . No me vacuné . — VL 💚 (@verolozanovl) February 21, 2021

Por su parte el conductor de “Polémica en el bar”, manifestó: “Así que me vacune??? …. MIRA VOS????? Cuando habrá sido ….Hijos DE RECONTRAMIL PUTA…ULTRA MEGA BATI FAKE…. FALSO ABSOLUTAMENTE FALSO.”.

Así que me vacune??? …. MIRA VOS????? Cuando habrá sido ….Hijos DE RECONTRAMIL PUTA…ULTRA MEGA BATI FAKE…. FALSO ABSOLUTAMENTE FALSO. pic.twitter.com/TULfYCvOIa — Mariano Iudica (@iudica) February 21, 2021

En el listado figuran tanto adeptos al gobierno como opositores, para que de esta forma resultase más creíble.

El periodista de espectáculos, Ángel de Brito, quien no comulga con el actual gobierno, también tuvo que salir a desmentir la información.

“Por supuesto, que NO ME VACUNÉ en el #vacunatoriovip de @ginesggarcia y @alferdez. No crean cualquier estupidez que publican en redes”