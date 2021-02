¿Premian a Horacio Verbitsky con su propio programa de radio?

Después que fuera despedido de la radio de Roberto Navarro, El Destape, por comentar con bastante detalle el proceso de su vacunación sin turno previo, el célebre periodista de investigación vuelve a la radio.

El director de “El Cohete a la Luna”, tendrá desde mediados de marzo programa propio en Radio del Plata.

“📻[#Primicia] En marzo llega @elcoheteluna junto a @VerbitskyH, @MarceloFigueras y todo el equipo. Los domingos de 9 a 12 hs por @RadioDelPlata, escuchamos por AM1030 y todas las plataformas digitales”, informaron desde la radio.

Horacio Verbitsky, inició un escándalo cuando contó que había decidido inocularse con la vacuna Sputnik V, y para esto recurrió a su “amigo” Ginés González García, sin mediar trámite previo ni esperas.

Finalmente por orden del Ejecutivo el titular de la cartera de salud fue despedido y reemplazado por Carla Vizzotti. Y por pedido del fiscal Guillermo Marijuan imputado por abuso de autoridad.

Por su lado, Verbitsky brindó una entrevista para su flamante radio contratante en donde fue consultado por el proceso de vacunación que vivió.

“Yo me hice la consulta, la respuesta fue si, que correspondía, que estaba dentro de la población y bueno fui sin pensar que estaba haciendo ejercicio de un privilegio. Y por eso me arrepiento y por eso pido perdón por el tema”, respondió el perro.

Y agregó: “Estoy avergonzado. Me siento muy culpable de haber cometido un error por el cual pedí disculpas. Ya lo he hecho. No me di cuenta que estaba haciendo una cosa éticamente reprobable”.