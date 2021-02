Cinthia Fernández instó al Presidente a disculparse

Desde que el relato de Horacio Verbitsky sobre la forma en la que recibió una dosis de la vacuna Sputnik V, las opiniones de diversos personajes no tardaron en llegar. Cinthia Fernández también se sumó a la polémica.

La flamante candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje al Presidente.

“Che el presidente @alferdez no va a decir la palabra “DISCULPAS”…. que vergüenza, que tristeza. Mas les vale que se apuren con la vacunación porque se aseguran la patada en el culo antes de tiempo”, escribió la vedette.

El mensaje no tardó en recibir mensajes de los usuarios de la red social. “Con tu vocabulario no creo que llegues muy lejos Cintia , das pena”, fue uno de los mensajes que le enviaron.

Ante este mensaje, Fernández retrucó: “No me da miedo , algunos con estudios tmpoco llegan lejos por corruptos😘. Prefiero ser bruta y no delincuente con título”.

