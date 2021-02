Tras el escándalo del vacunagate ex ministro se rehusa a ser vacunado

El escándalo que inició luego que Horacio Verbitsky, brindara un relato en radio sobre su vacunación, el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina, Julio de Vido, contó que decidió cancelar su turno para recibir la Sputnik V.

El ex funcionario, relató que había realizado todos los pasos necesarios para recibir la inoculación y conforme a estos, se le había asignado turno para mañana, miércoles, sin embargo a fin de evitar posibles cometarios y operaciones político-mediáticas, no se hará presente en el centro vacunatorio.

“Visto el escándalo desatado con la vacunación contra el COVID 19 me niego a recibir la vacuna para la que me han citado el día 24/2 en Zárate, aclaro que el turno me fue asignado en función de haberme anotado en el listado abierto por @BAProvincia”, escribió de Vido.

En su mensaje y a fin de hacerlo masivo arrobó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y al ministro de Salud de la misma, los que pese a haber hecho público el momento de vacunación e incluso resultados de análisis de sangre, que demostraban la eficacia de la vacuna, fueron tildados en los últimas horas como parte de lo que se conoce como lista de “vacunadosVIP”.

Visto el escándalo desatado con la vacunación contra el COVID 19 me niego a recibir la vacuna para la que me han citado el día 24/2 en Zárate, aclaro que el turno me fue asignado en función de haberme anotado en el listado abierto por @BAProvincia @Kicillofok @DrDanielGollan pic.twitter.com/EwO6tsdA6h — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 23, 2021

Instantáneamente de publicado el mensaje, llovieron respuestas al tweet del político, en donde recibió aliento para ir a vacunarse pese a los posibles comentarios posteriores, asi como tambien criticas de parte de los adeptos a la oposición, los que le recomendaron hubiese pedido la vacuna sin hacer tramiterios.