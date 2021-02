Juntan firmas para que Sandra Pitta se vaya del país

En el albor de las elecciones presidenciales del año 2019, muchas figuras públicas identificadas con la alianza Cambiemos, sostuvieron que si el candidato del Frente de Todos, el peronista Alberto Fernández, ganaba los comicios, ellos migrarían del país.

A casi a dos años de asumido este compromiso, y con una abrumadora victoria electoral en primera vuelta de parte de Fernández de por medio, prácticamente ninguna de ellas ha cumplido con su palabra.

[AHORA] Sandra Pitta, científica del CONICET mencionada por Alberto Fernández, aseguró que no vivirá "en un país donde tenga miedo". pic.twitter.com/CNew4Tz1r0 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 1, 2019

Este parecería ser el caso de la investigadora de CONICET, Sandra Pitta.

La referente macrista, había sostenido en agosto de 2019 que “Si gana Fernández se va del país”, alegando que no iba a vivir en un país “con miedo”.

Ahora desde las redes sociales un grupo de usuarios está reclamando que Pitta cumpla con su compromiso, y se han abocado a la tarea de juntar firmas con dicho fin.

“Queremos Sandra Pitta cumpla con su promesa reiterada de abandonar el país.”, sostienen desde una petición armada en la popular plataforma Change.org.

“El otro día escuché a Lanata decir que no era bueno irse. Dio algunas buenas razones y otras muy malas. Pero confieso q estoy pensando en irme. Averiguando. Tengo opciones.”, planteó hoy la farmacéutica en relación a su posible salida de la Argentina.

“Lo que me frena no es tanto la familia, porque mis hijos es probable q tb se vayan, ni el miedo a no «encajar». Soy inmigrante en algún lugar desde los 10 años. Tengo expertise.”, explicó.

El otro día escuché a Lanata decir que no era bueno irse. Dio algunas buenas razones y otras muy malas. Pero confieso q estoy pensando en irme. Averiguando. Tengo opciones. — Sandra Pitta (@spitta1969) February 24, 2021

“Lo que me frena es saber que voy a entregar a un país que me adoptó y que adopté como propio a una banda de forajidos, Y no es que voy a salvar sola a un país. Pero me cuesta darme por vencida.”, sostuvo.

“Creo que la opción de irse es válida. Mis abuelos se fueron de Europa en busca de oportunidades. No fueron perseguidos en Europa. No se consideraban traidores x haber buscado oportunidades.”, planteó.

“Pero duele dejar todo en manos de delincuentes a los qe no les interesa ni la educación, ni la ciencia, ni el bienestar, ni el «pueblo». Duele que ganen los q van a arruinar a la Argentina.”, concluyó.

