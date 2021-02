Pese a ser desmentida un ex Intendente del PRO replicó una Fake News

¿Adrede o falta de lectura?, cualquiera de las dos opciones le son reprochables a un político que intenta recuperar su cargo y difundir moral. Ramiro Tagliaferro, conocido por ser el ex marido e Intendente de Morón durante la gestión de Mauricio Macri, se sumó a la ola de replicar información falsa.

En poco tiempo, luego de las declaraciones de Horacio Verbitsky sobre su proceso de vacunación, comenzaron a difundirse informes sobre presuntos y vacunados. Este es el caso del periodista, Leandro Kicillof.

Tras ser tildado como primo del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, la imagen del momento de su inoculación se volvió viral, basado en la indignación de quienes deben hacer trámites para vacunarse.

Sin embargo, pocas horas más tarde se conoció que Kicillof no era primo del político y su vacunación no había recibido ayuda alguna, para obtener su dosis.

Empero esto y pasadas varias horas de la aclaración, Tagliaferro, insistió en sus redes.

“Leandro Kicillof tiene 26 años. No es médico, no es enfermero, es periodista. Fue vacunado como “personal de salud” en enero y nos responde con un sincero “la tenes adentro”. Maravilloso, escribió el ex Intendente.

— Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) February 23, 2021

La información fue desmentida incluso por el Hospital de Gonnet. “…Una de ellas apunta a un inexistente vínculo familiar de uno de nuestros compañeros con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que desmentimos categóricamente. Leandro Kicillof no solo no es primo del mandatario provincial, sino que tampoco «es prensa del ministerio de Salud». Leandro trabaja en la secretaría de comunicación del HIGA San Roque de Gonnet y fue vacunado como cualquier otro trabajador que transita día a día el Hospital , con la registración correspondiente, narra parte del comunicado oficial.