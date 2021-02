Baby Etchecopar reveló por qué bloqueó a Alberto Fernández en WhatsApp

En entrevista con Alejandro Fantino, el conductor Baby Etchecopar, dio detalles de su tirante relación con el Presidente argentino, Alberto Fernández, y explicó qué tendría que pasar para retomar el diálogo con el mandatario.

“Lo bloqueé en el whap (sic)”, reveló Etchecopar cuando Fantino le preguntó su opinión sobre el líder del Frente de Todos.

“¿Cómo lo vas a bloquear a Alberto en el WhatsApp?”, le preguntó Fantino a su invitado.

“¿Pero vos te pensás que yo soy pelotudo? No te estoy mintiendo, eh… Es más, en la foto del whap (sic) estaba con Dylan. ¿Te acordás cuando estaban los dos con Dylan?”, le retrucó Baby.

“Alberto me llamaba (y yo le preguntaba) ‘¿Cómo está tu mamá?’, cuando falleció la mamá. Nos hemos encontrado en un acto, en un velorio, a los besos… (Le pregunté) ‘¿Alberto cómo estás de los pulmones?’, una vez que lo internaron”, recordó el conductor.

“Cuando yo tuve quilombos con las feministas, (me preguntaba) ‘Baby querido, ¿cómo estás, te trajeron muchos problemas?”, revivió.

Pero una vez que Alberto se hizo cargo del sillón de Rivadavia, comenzaron los chispazos, que llevó a Etchecopar a bloquearlo en su WhatsApp.

“Un día, estando al aire, me pone: ‘Baby, lo que estás diciendo es muy cruel, es de odio. Yo no dije lo que vos decís que yo dije…’. Entonces dije: ‘No, flaco, si empezamos así, a todos los días llamarme… A mí no me llama ni (Daniel) Vila, no me jodas al teléfono”, remarcó, haciendo referencia al dueño del grupo América.

“Fue cuando era presidente ya, y lo bloqueé… Se acabó Alberto», resumió Etchecopar.

“Si vuelve a ser Alberto, le abriría el teléfono…”, reconoció.

