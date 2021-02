Fabián Gianola: “Estoy en un aprendizaje de casi un año”

– ¿Cómo estás viviendo esta pandemia, a casi un año de comenzada?

– Estoy en un aprendizaje que lleva casi un año, aprendiendo a vivir con esta circunstancia, muy difícil. Aprendiendo por un lado, y por el otro acostumbrándome a esta nueva modalidad. Que no es una nueva normalidad, porque cuando nos dejan volvemos a la anterior, y está comprobado. Nos tienen que estar insistiendo que tengamos cuidados y demás, porque cuando eso no sucede no usamos barbijo, nos abrazamos, charlamos cerca, hay fiestas. No existe una nueva normalidad, si una nueva modalidad.

– ¿Laboralmente cómo te significó?

– Como saldo, te puedo hablar de uno positivo, porque yo en el 2020 no dejé de trabajar. A principio de año había arrancado haciendo teatro en el Provincial, en Mar del Plata, con “Burlesque”, con la dirección de Osvaldo Laport, hasta el 15 de marzo. Tenía contrato para empezar el 30 de abril en la calle Corrientes y el productor me lo respetó hasta junio. Y en agosto ya estaba haciendo radio en Radio Colonia hasta noviembre. No puedo quejarme en ese sentido. Sinceramente tuve un buen año de trabajo. Y después el 2 de enero ya estrenamos “Relaciones peligrosas” con Claribel Medina en el Complejo Teatral Regina. Y ahora con gira y Buenos Aires, todo junto. Además con una publicidad que me acaba de salir, y una miniserie que estreno en Youtube. Mucho trabajo gracias a Dios.

– ¿Qué fue lo que más extrañabas en esas semanas de cuarentena total?

– El no poder hacer teatro, con lo que uno lo ama, fue feo. Y sobre todo la incertidumbre, que no se sabía hasta cuándo iba a seguir. Y por lo menos hasta hoy no se sabe, aunque uno esté haciendo una vida parecida a lo que era antes. La verdad que hubo momentos en que la actitud flaqueó. Había días en que eran así y después uno se armaba de nuevo de coraje, de fuerzas, tareas durante el día para hacer.

– ¿Cómo los tratabas de superar?

– Yo meditaba, entrenaba, cocinaba, hacia la cama, limpiaba los baños, y aprendí un montón de cosas. Esas cosas que uno habitualmente no hacía. Seguí tratando de tener la misma actitud positiva que tengo siempre en la vida.

– Con Claribel Medina, cuando los protocolos lo permitieron, fueron de los primeros en volver al teatro con la obra “Relaciones peligrosas”. Contanos sobre ese regreso.

– Hoy el público agradece tanto que haya teatro. No te imaginás lo que pasa a la salida, en la sala. La necesidad que tiene la gente a pesar del miedo o los problemas económicos. El teatro no contagia. Con los protocolos que se hicieron presentes y las salas respetándolos a rajatabla. La gente con los barbijos y los acomodadores cuidando que no se los bajen. Una hora y cuarto mirando una obra, callados, sólo riéndose bajo los barbijos, mirando para el mismo lado. Y después de tres meses de reapertura podemos decir, sin tener un solo contagio en la platea. Por eso se amplió el aforo de 30 a 50 por ciento. También es bueno que lo sepan las autoridades, si llega a haber un rebrote grave, que no sea lo primero que cierran y lo último que abren. Es fuente de trabajo de tanta gente y tan necesario para la gente en general. La gente necesita de sus artistas, de que expresen lo que ellos no pueden expresar.

– Una obra que, además, vos la elegiste, la dirigís y la actuas.

– “Relaciones peligrosas” fue como un logro. No es lo mismo mover el carro cuando la rueda está funcionando a cuando está detenida. Todo costó mucho más. Y ver el público presente aplaudiendo, riendo, y uno volver al escenario, fue un momento de mucha alegría, de mucho desahogo. El texto de la obra lo conocía. Es una comedia negra, con tres cuentos que todos terminan en muerte. Con personajes oscuros que tienen otros objetivos en las relaciones. A mi me gustó, me atrapó y tenía ganas de hacerlo. Tengo la suerte de que me acompañe Claribel Medina que es una estupenda compañera, una excelente comediante.

– ¿Te consideras una persona divertida? ¿Quiénes te hacen reir?

– Yo soy una persona que se ríe de todo, con mucho humor. Me hace gracia Les Luthiers, un buen cuento contado por Luis Landriscina, las comedias americanas o inglesas, Diego Capusotto, mucha gente que me gusta como labura. Anita Martínez, por ejemplo. Que vos te das cuenta que tiene humor. Hay gente que nace con sentido del humor, con esa cosa innata de tener gracia. Esos que tienen el poder de hacer reír a la gente.

– ¿Recorriste mucho el país con las obras que protagonizaste?

– Si. Tengo ganas de hacer gira, hace cuatro años que no hago. De volver a estar en lugares que estuve, en recorrer el país. También ver un poco cómo es la nueva modalidad del teatro, cómo se adapta la gente y las ciudades o pueblos. Con tranquilidad, con paz, no esperando que todo rebalse económicamente, porque sabemos que es un momento muy complicado. Las ganas de disfrutar.

– El “gracias” de la gente de la provincia es diferente.

– El agradecimiento de la gente del interior es distinta. Te agradece con el alma que hayas llegado hasta allá. Son anfitriones, te preguntan si estás cómodo, si te gusta, si la estás pasando bien. Se ponen contentos que estés. Siempre se da que sos como un invitado.

– Nos contabas también que uno de los proyectos de este año es una versión en Youtube de la clásica novela “Perla Negra”. ¿Qué nos podes adelantar de eso?

– Voy a trabajar en una versión de la novela “Perla negra” para Youtube, con libro de Enrique Torres. Trabajan Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea, y Bautista Lena, el hijo de Reina Reech, como la pareja joven protagonista de la historia. En el elenco también está Andrea del Boca, Patricia Sosa, con varios compañeros. Es una producción muy importante desde Los Ángeles, Estados Unidos. Es como una secuela de la original con una historia que tiene su propia impronta. Y después la actualización de los tiempos. Más de 20 años. Se trata de reflotar un guion que fue un éxito para contar una historia del tipo.

– ¿Cómo ves hoy la televisión argentina?

– No hay más ficciones así en tele. Todo se transformó a las plataformas. La televisión abierta está muriendo lentamente, a mano de los programas de pseudo espectáculos, porque hablan de chimentos. Esos programas con un conductor y panelistas que son todos iguales. Salvo un Tinelli o “Masterchef”, después todo lo demás es muy parecido. Son formatos más baratos.

– ¿Qué es para vos ser actor?

– Este año cumplo 40 años de trayectoria. Me críe en una familia donde mi papá era actor. Me crié en un escenario en un teatro, en un canal de televisión, en un set de filmación, este ambiente es toda mi vida. Desde que nací hasta ahora. Todo lo relacionado con mi vocación y mi profesión está puesto ahí. Actuar es uno de mis grandes amores, y de las cosas que me hacen feliz. Mis hijos, mi familia, el teatro, son mis grandes amores.