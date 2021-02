La Franja Morada quiere darle clases de derecho a Alberto Fernández

La histórica agrupación universitaria perteneciente a la Unión Civica Radical, Franja Morada, con un fuerte pasado vinculado al nepotismo y la corrupción, arremetió contra el presidente Alberto Fernández por el escándalo del vacunagate.

Desde la Franja Morada de la Facultad de Derecho de la UBA, donde el mandatario da clases de teoría del delito, le salieron fuerte al cruce.

“¿SE ANIMA A DECIR EN UN AULA DE LA FACULTAD DE DERECHO LO QUE DECLARÓ EN MÉXICO?”, disparó la agrupación radical contra el mandatario.

“PROFESOR, LA VACUNACIÓN VIP ES UN DELITO.”, sostuvieron los boinablanca.

EL COMUNICADO COMPLETO👇🏻

Buenos Aires, 25 de febrero de 2021.

Sr. Presidente de la Nación

Dr. Alberto Fernández

S. / D. Nos dirigimos a Ud. como estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA -en la cual usted enseña la materia Teoría del Delito- y como militantes de la Franja Morada, para formularle una pregunta concreta:¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?

En sus declaraciones expresó: “Terminemos con la payasada (..) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga “será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila”. No existe este delito y no se pueden construir delitos graciosamente.”

Sin embargo, como profesor de Derecho Penal, bien sabe que si llegara a decir eso en un aula de nuestra Facultad cualquier alumno de primer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal). Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente. Mucho menos, de un Presidente.

¿Por qué negar lo innegable? Deje que la Justicia -tan arbitrariamente castigada por su espacio político- haga su trabajo.