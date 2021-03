Bestia Bebé: “A 10 años de tocar seguimos con las mismas ganas o más”

Por Malena Alvarez

Tom, el cantante de la banda, contó todo sobre “Gracias Por Nada”, su evolución a la hora de escribir letras para el proyecto y los planes en el futuro inmediato, y no tan inmediato, del grupo.

Hace muy poco volvieron a los recitales a pleno. ¿Cómo se vivió esa vuelta protocolizada?

“Después de tanto tiempo de no poder tocar, era necesario volver. Primero porque es nuestro trabajo, y después obviamente por las ganas que teníamos de tocar las canciones nuevas del disco que salió en octubre, ‘Gracias Por Nada’, así que fue una mezcla de todas esas cosas y sí, obviamente no es de la forma que todos queríamos, con el público y la vida normal, pero dentro de todo, poder volver a tocar fue una buena noticia en un año tan malo”.

loading...

Sí, en entrevistas anteriores lo que vos dijiste fue que los “frenó una trompada de Mike Tyson”. Después de un año tan complicado, ¿qué esperan para el 2021?

“Y sí, fue así porque teníamos todo listo, el lanzamiento del disco a principios de año, las giras por acá, por afuera, todo armado, y se fue todo a la mierda. Pero ahora ya en lo que es el 2021 hicimos un par de fechas buenas, así que por suerte se pudo volver a tocar con estos protocolos y estas formas locas así con mesas y todo eso, algo es algo y la idea es que con la vacuna esperamos que vuelva la normalidad, como todo el mundo. Poder volver a hacer shows como se hacían antes y también viajar. Tenemos en octubre y noviembre una gira por Perú y México, así que esperamos que se pueda hacer. Lo mismo en España también, que queremos ir a presentar el disco. Mientras se vayan habilitando cosas, vamos a ir haciéndolas”.

El álbum “Gracias Por Nada” ya estaba listo antes de la cuarentena, pero ¿cómo fue el proceso de lanzamiento en todo este contexto?

“Fue raro. Estaba todo pensado para que saliera en mayo el disco. Salieron dos adelantos: uno en febrero y otro en marzo. Iba a salir otro en abril, uno por mes antes de que saliera el disco, de ahí salía y nos íbamos para España. Había una gira por allá, después había otra por México, después las fechas que íbamos a hacer en Argentina y en todos lados. Pero cuando empezó la cuarentena, empezó justo el día que salió ‘Qué Clase de Ciudad es Esta’, el segundo adelanto, empezamos a dudar si valía la pena sacar el disco en ese momento por dos razones. Por una cuestión anímica de sacar un disco en medio de una pandemia mundial, era medio extraño. En ese momento todo el mundo hablaba de eso. Y también por una cuestión estratégica: si no vamos a poder tocar y la gente va a estar en otra, no tenía sentido para la banda sacarlo en ese momento. Más que nada por esto de no poder juntarse a escucharlo. Decidimos patearlo para adelante, no pusimos fechas hasta que vimos más a mitad de año que se iba sabiendo un poco lo que iba pasando y decidimos en octubre, me pareció una buena fecha en la que ya el tema del Coronavirus iba a estar un poco más aceptado y ya no era tanto noticia, y tampoco era tan a fin de año. Así que decidimos ese momento que nos daba unos meses para poder tocar. Por suerte en diciembre pudimos tocar y ahora también estamos tocando, así que estuvo bien esperar un poco, aguantarse las ganas y que saliera en otra fecha”.

Hace algunos años contabas que no te importaban tanto las letras en las canciones. ¿Hoy eso cambió?

“Antes era un poco más así, nunca me consideré un gran letrista, entonces de todo el proceso de armado de la canción, la letra es a lo que por ahí le dedicaba menos tiempo, no es que no era importante, si no que hacía algo que más o menos me gustaba, que me parecía que más o menos iba a estar bueno, y medio que no le dedicaba mucho. Pero en este disco no fue así, escribía algo y si no me cerraba le trataba de cambiar algunas palabras, algunos versos o cambiar cosas, y algunas directamente las borré por completo e hice una letra nueva, así que le dí mucha más bola que la que estoy acostumbrado y son las letras que más me gustan por lejos”.

Si te dedicás a la música es porque amás lo que hacés. Pero ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de todo esto? ¿Las letras?

“No es que no me gustan, me encanta escuchar una letra genial. Me parece que cuando una letra es buena puede sumarle mucho a un tema y hasta salvarlo. Es lo que menos me gusta de lo que hago yo personalmente, pero me encantan las letras”.

Y como proyecto, tienen algo como un logro máximo que les gustaría concretar? Eso que dicen “el día que haga esto, llegué”.

“No, ni a palos, un objetivo así fijo y puntual no tenemos. La idea siempre fue tener una banda para divertirnos y poder hacer lo que tanto nos gusta, que es tocar música, ir de gira, sacar discos y eso. Lo más importante es que ya a casi 10 años de que tocamos seguimos con las mismas ganas o más incluso, y un montón de cosas que siempre soñamos, o que pensabas que no te iban a pasar, nos fueron pasando. Siempre está bueno ir sorprendiéndose con cosas nuevas y seguir disfrutando de tocar en la banda, ese es el objetivo: poder seguir disfrutando muchos años más. Siempre digo que nosotros hacemos esto porque nos gusta, y que el día que no nos divierta más o no nos dé lo que necesitamos, lo dejaremos de hacer. Eso es lo más importante, estar contento con lo que estás haciendo”.