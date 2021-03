El cacerolazo de la oposición fue un fracaso

Esta mañana se dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El presidente Alberto Fernández, entre otros anunció el inicio de acciones legales contra funcionarios de la anterior gestión.

Minutos más tarde y al ver a su uno de los líderes, Mauricio Macri, en la mira judicial por la toma cuantiosa de deuda ante el FMI y posterior falta de control de las sumas recibidas, dirigentes del PRO dieron inicio a la convocatoria a un cacerolazo.

El mismo se encontraba programado por hoy a las 20 hrs, con el fin de lograr la retractación de Fernández.

Sin embargo llegado el horario, en los barrios de la ciudad no se sintió ni un minuto seguido de golpes a cacerolas o lo que es peor en algunos distritos el silencio ganó.

“Pensar que hasta hace unas horas discutían las bolsitas. Queridos, se llevan puesto el país. Abandonen esa estúpida e inútil corrección política y defiendan la Constitución #cacerolazo20hs”, escribía Laura Alonso.

Por su lado Waldo Wolfd se suma a la convocatoria, “No voy a decir #Cacerolazo20hs porque después me declaran persona no grata en #Formosa, me denuncian en CABA por marchar y me acusan de trabajar para países extranjeros, corporaciones económicas y el show de los muppets (pinto este último, de onda)”.

Rápidamente las burlas aparecieron entre los usuarios de redes. “Padecen acúfenos, clarinetos.Por aquí, #CABA, no se escuchó ni escucha ningún batir de cacerolas y no es el único lugar que reporta este atronador silencio de las cacerolas”, posteó un usuario.