La amenaza de Sandra Pitta: “Hay que pisarlos cuando volvamos”

Durante su discurso con motivo de la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que se iniciará una “querella criminal” contra el ex-mandatario neoliberal Mauricio Macri, por la “malversación de caudales” en el período de mayor endeudamiento de la historia argentina.

“Conocen lo que nos costó ser parte del primer mundo” ironizó el Presidente, y agregó “También conocen lo que fue el blindaje y el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinos y argentinas expulsados a la marginalidad de la miseria”.

MAURICIO MACRI SERÁ DENUNCIADO POR ENDEUDAR AL PAÍS lo anunció @alferdez

“Para que pongamos fin a las aventuras de endeudar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo aquellos que generan esas deudas. Por eso, he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, explicó Fernández.

La denuncia pública de la principal figura de la alianza opositora Juntos por el Cambio, puso en alerta a los adeptos macristas, que salieron en defensa de su líder.

Este parecería ser el caso con la investigadora del CONICET, y referente cambiemita, Sandra Pitta, que saltó rápidamente en redes sociales a emitir amenazas contra la gestión del Frente de Todos.

“El anuncio: van a juzgar a todo el gobierno de Cambiemos. Hay que pisarlos cuando volvamos.”, sostuvo desafiante Pitta en su cuenta de Twitter.

“Los chorros mas grandes de la historia argentina. No hay que dejarlos impunes a los K.”, arremetió.

“SON PSICOPATAS, queridos sommeliers de bolsas.”, afirmó en referencia al escándalo de las bolsas para cadáveres en Plaza de Mayo.

“Y no: no me falta formación histórica. Me sobra conocimiento de estos mentirosos.”, sostuvo.