TRISTE FINAL: la Unión Cívica Radical ya no se sabe ni su propia historia

Los casi 130 años de vida parecen estar afectando a la Unión Cívica Radical, hoy aliada política del macrismo.

Al parecer tras su pacto con la más rancia derecha del PRO en el año 2015, la actual dirigencia partidaria busca reescribir la historia de combate e intransigencia contra la oligarquía argentina, del partido de Leandro N. Alem.

Hoy tras la mención de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de la figura del dos veces presidente Hipólito Yrigoyen, primer líder popular del país, y víctima de una persecución incansable de parte de los medios de comunicación y el poder político y judicial oligárquicos, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, le salió al cruce:

“En su declaración, Cristina Fernández de Kirchner comparó la conducta intachable de Hipolito Yrigoyen con el gobierno más corrupto de la historia.”, le cuestionó el partido centenario.

“Una falta de respeto a un Presidente que nunca necesitó fueros para evitar a la Justicia.”, sostuvieron.

Lo que parecieron obviar los radicales de su propia historia, es que Yrigoyen fue perseguido durante toda su vida, que contó con varios encarcelamientos, siendo el más recordada el de la Isla Martín García, en condiciones inhumanas, con su ya más de 80 años de edad.

Tampoco parecen recordar que a partir de la persecución de los antepasados de muchos de los dirigentes que hoy integran el PRO, también fue victima del saqueo de su vivienda personal en la calle Brasil, domicilio que los proto macristas desvalijaron a la espera de encontrar alguna suerte de tesoro enterrado de la corrupción, solo para descubrir que “el Peludo” todavía dormía en un catre.

En esta oportunidad el encargado de recordarles un poco de su basta historia al desdibujado partido, fue el histórico dirigente alfonsinista Leopoldo Moreau.

“La dirigencia de la UCR no tiene verguenza o son unos burritos que no conocen la historia partidaria.”, reclamó el diputado nacional.

