El principal epidemiologo de La Casa Blanca avala la vacuna Sputnik V

Anthony Fauci, uno de los principales asesores de la Casa Blanca en materia de la pandemia por Coronavirus , habló sobre la vacuna rusa que tanto preocupa a un sector de la población.

Para un canal de televisión griego, Fauci explicó que mantienen en monitoreo el desarrollo de la vacunación y que los datos lanzados por la Sputnik V son bastante buenos.

Además fue consultado por las vacunas de origen chino sobre las que respondió: “No tengo suficiente información sobre los chinos, porque tienen dos o tres vacunas diferentes. Por lo tanto, no he monitoreado de cerca su efectividad, pero los datos rusos se ven bastante bien”.

En los últimos días la vacuna creada por el Instituto Gamaleya se convirtió en una de las que mayor autorizaciones mundiales consiguió.

Anthony Fauci, Director of NIAID @NIAIDNews, Chief Medical Advisor to the US President, to Greece’s Skai: The data I've seen on #SputnikV looks pretty good.

Watch Eng video inside👇https://t.co/z25wDTTa2l