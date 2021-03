Maximiliano Guerra se suma a la política de la mano de Bullrich

El bailarín dialogó con el programa de Radio Rivadavia, Lado P, en donde analizó la situación del país y contó sus planes a futuro en el ámbito de la política, junto al espacio que hoy lidera Patricia Bullrich

Respecto a cómo visualiza la situación del país catalogó al discurso de Alberto Fernández de “vacío y casi mentiroso”, a la vez que considero que la agenda del Gobierno no da la misma que la del pueblo.

En cuanto a su futuro dentro de Juntos por el Cambio, catálogo a Mauricio Macri como “un gran líder” y contó porqué incursionó en la política.

“Me metí en política. Me involucré porque cuando uno quiere hacer un cambio se tiene que involucrar. No me involucro pensando en un cargo, sino pensando en cuál puede ser mi utilidad para la sociedad”, dijo respectivamente.

Finalmente explicó que en caso que le toque un lugar participara en las próximas elecciones legislativas, mientras tanto fue comisionado por la ex ministra de Seguridad para organizar la agenda cultural.