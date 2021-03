El mensaje de Burger King por el día de la mujer que terminó en un aluvión de críticas

Todos los 8 de marzo se conmemora el día de la mujer, formas de hacerlo existen miles. Hoy la sede británica de la famosa cadena de hamburguesas utilizó una un tanto peculiar.

“Las mujeres pertenecen a la cocina”, inicia con un poco de desatino, el primer mensaje de la empresa en redes sociales.

El mensaje continúa: “Si quieren, por supuesto. Sin embargo, solo el 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes, al empoderar a las empleadas con la oportunidad de seguir una carrera culinaria.#IWD”.

De esta manera presentaron su programa de becas para mujeres que deseen integrar el mundo de los chef. Aunque no brindaron mayor detalle como sería el programa ni que cubre la beca.

“¡Estamos orgullosos de lanzar un nuevo programa de becas que ayudará a las empleadas de Burger King a perseguir sus sueños culinarios!”

El mensaje automáticamente inició una catarata de mensajes, algunos avalaron la propuesta y otros (mayoritariamente) fueron críticas, incluso de una basta cantidad de hombres. Los usuarios de las redes consideraron el mensaje sexista y totalmente alejado de lo que este día representa.

If they want to, of course. Yet only 20% of chefs are women. We're on a mission to change the gender ratio in the restaurant industry by empowering female employees with the opportunity to pursue a culinary career. #IWD