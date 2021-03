Inminente renuncia en el gobierno de Alberto Fernández

La semana pasada habían comenzado los trascendidos de que la cuestionada ministra de Justicia, Marcela Losardo, podría dejar su cargo.

Hoy el mandatario argentino Alberto Fernández confirmó que Losardo le manifestó su decisión de irse del Gobierno y que su salida es “una cuestión de tiempo”.

“Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud.”, explicó el Presidente en entrevista con C5N.

“Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante.”, contó Fernández.

“Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”, expresó.

El primer mandatario reconoció que son dos los nombres que están en análisis como posibles reemplazantes de la ministra de Justicia: el diputado nacional Martín Soria y Ramiro Gutiérrez.

“A ellos los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver. A todos los salpican antes de empezar a hablar. a Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en al comisión de justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, manifestó.