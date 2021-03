La Máquina Camaleón: “Æ es el prototipo de lo que quiero hacer siempre”

Por Malena Alvarez

El entrevistado Felipe Lizarzaburu fue integrante de Totem antes de irse a Argentina, una banda clave en el nacimiento de la escena indie en Ecuador. Al volver, el artista tenía una nueva visión de la música. Haciéndole honor a su nombre, La Máquina Camaleón ahora formada por Lizarzaburu, Ernesto Karolys, Fer Prócel, Paola Navarrete y Rodrigo Capello, publicó tres álbumes muy diferentes: Roja (2015), Amarilla (2017) y AZULÆ (2020).

Ya dijiste anteriormente que AZULÆ es el último disco conceptual de La Máquina Camaleón. ¿Qué viene ahora?

“Viene una etapa en la que voy a sacar solo sencillos, porque ya no estoy con ganas de mover discos enteros porque siento que es demasiada energía que hay que concentrar y te comprometes con un tiempo y un espacio. Y la verdad es que en este disco saqué por varios sencillos casi la mitad del disco y me siento súper cómodo y creo que vamos con cómo se mueve el mundo ahora. Sencillos a lo largo del año y eventualmente, cuando me vuelva a dar ganas, un disco entero”.

loading...

¿Qué ventajas y desventajas te trajo crear este personaje y esta “mitología” que ya estás dejando atrás?

“Las ventajas de crear el personaje y toda la estética y el concepto detrás de La Máquina Camaleón fue que ayudó a que la gente se identifique más con la historia y con la forma de decir las cosas, entonces ayudó a llamar la atención y a que se sienta como una voz y la misma narrativa en toda manifestación, desde posts de Instagram y Facebook a cómo la banda se proyecta en vivo. Eso lo hizo más cercano a la gente. Las desventajas son que a veces te das demasiadas vueltas, te quedas pensando demasiado en cómo hacer que todo entre dentro del mismo concepto. Y eso también es lo que me cansa un poco y lo que siento que debería dejar. Con los singles debería tener más libertad por ese lado y que cada canción sea un mundo, ya no tendré que encasillar todo dentro de un mundo. Antes tenía pensado sacar dos EPs pero ni siquiera eso, creo que la que va ahora es la libertad de las canciones solas”.

En el último disco participaron más de 20 músicos, ¿no? ¿Buscan una nutrición de su música en comunidad?

“Sí, en el último disco hubo bastante gente, y creo que por un lado, como la banda iba cambiando de formato y de integrantes a lo largo del tiempo, siento que tengo un poco esa libertad de poder grabar con quien quiera y como quiera, entonces sí, es como sacarle una foto. Hubo personas que estuvieron en mi estudio un día o pasaron por ahí. Como mi estudio era al lado de un lugar donde ensayan las bandas de mis amigos me pintaba que alguien añada algo. Por otro lado, también participaron amigos de Argentina, de Usted Señalemelo, y salió súper natural todo. Entonces creo que en ese lado destaco la libertad de poder hacer lo que se va planteando con la gente que está. Es algo liberador, y el aporte de todos siempre le va a dar un extra. Eso es la música en general: compartir ideas. Ahora puedes hacer todo en compu pero es un proceso más solitario. Sentía que necesitaba la calidez extra de mis amigos”.

El mismo salió en cuarentena, ¿cómo afectó el contexto a su arte?

“Como estábamos en cuarentena podía pedirle a alguien que me mande algo y eso me parece súper libre y novedoso. Entonces cada vez quiero hacer más cosas así, intentar cosas a larga distancia”.

¿Cómo está afectando la pandemia a la escena ecuatoriana y particularmente a la banda?

“La pandemia en general en la escena creo que sí está haciendo un daño bastante grave porque en proyectos nuevos el vivo te da ese toque extra porque la gente puede identificarse mucho más con una banda después de que la ve en vivo. Entonces para proyectos nuevos hay que cambiar las estrategias, hacer todo más interactivo a través de redes, con videos. Los proyectos que ya están establecidos la tienen un poco más fácil pero sí, o sea, el mayor ingreso que tenía en la banda era por los shows en vivo entonces tocó replantearse un montón de cosas y aceptar la realidad de que ahora básicamente tenemos que lograr vivir de la nube. Y en la banda yo siempre he liderado esa libertad de que puedo decidir qué hacer y qué no hacer sin consultar tanto a los demás, pero en las bandas en las que se divide todo por igual sí me parece que es muy complicado. Esperemos que se acabe rápido ya ese virus maldito, porque sí se necesita volver a tocar en vivo”.

El último single, Æ, es un tema particular por donde lo veas: es de los hits con menos reproducciones, y a la vez el que incorpora más elementos poperos. Otra cosa desconcertante es que en el video musical se ve a los integrantes de la banda maquillados con deformaciones en la cara, ¿esto qué significado tiene?

“Æ es un Frankenstein. Samplié un beat de Nicola Cruz con una canción que se llama ‘Pache’, que es la canción más sampleada de la historia, con esa canción comenzó el hip-hop. Entonces como un tributo a mezclar mundos, y a la vez estaba escuchando y analizando bastante las canciones de Britney spears, que son compuestas por Max Martin, que está en el top tres de los más hiteros que hay después de Lennon y McCartney. Me gustó fusionar mundos que están bastante lejos en uno solo, porque al final yo escucho todo, entonces siento que me identifico bastante con esa canción. Hay gente que le gusta y otra gente que odia, eso es lo polémico de Æ. A la vez en el video fue como que con mi amigo Juan Diego Monsalve, que es el director, le pedí que me lance ideas y me lanzó esa idea de las deformaciones. Creo que también es como un intento de hacer pop deforme, entonces por ahí también me gustó añadirle esa narrativa. Y por lo general en los videos me gusta abrirme del concepto del disco y contar otra historia, entonces de eso salió esa, y es un experimento al que le tengo cariño. Y también me abrió como puertas a más o menos donde quiero ir en el futuro, Æ es el prototipo de lo que quiero hacer siempre hasta que me aburra”.