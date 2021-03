Insólitas declaraciones de Facundo Moyano: “El coronavirus es psicosomático”

El diputado del Frente de Todos, Facundo Moyano, aseguró este miércoles que no tiene previsto darse la vacuna contra el COVID-19.

Según el legislador oficialista se trata de una enfermedad “muy psicosomática y muy rara”.

“No estoy vacunado y tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque, no me voy a vacunar… es como que no le siento buen olor al virus”, explicó.

“Tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general… visiones de poder, geopolítica… es largo, pero no me convence el coronavirus directamente”, aseguró en declaraciones a Radio FM Urbana.

El ex-titular del gremio de peajes también reveló que tuvo en dos oportunidades la enfermedad viral, pero sin síntomas graves.

“Analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas, así que no me vacunaría, ni con la Sputnik ni con ninguna”, concluyó.