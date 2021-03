Declaró Áñez: “No me voy a escapar”

Declaró ante la Justicia de Bolivia Jeanine Áñez, presa desde el 13 de marzo por haber fomentado el golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019. Se la acusa de sedición, terrorismo y conspiración.

“Yo no me voy a escapar, yo voy a estar acá para cualquier juicio de responsabilidades que se me pretenda someter”, aclaró la expresidenta de facto, en prisión preventiva por riesgo de fuga antes del juicio.

“Pero todas estas arbitrariedades, todo este despropósito que se hace con mi persona, este maltrato que recibo del Gobierno, no nos ayuda para nada en avanzar en democracia”, sostuvo la dictadora.

“Estoy dispuesta a enfrentar cualquier tipo de juicio de responsabilidades, pero siempre que se respeten mis derechos y garantías, no solamente como mujer, sino como boliviana y exmandataria”, agregó.

loading...

Jeanine Áñez compareció este domingo en una primera audiencia, por videollamada, desde una celda para mujeres en un cuartel de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) ubicado en La Paz.

La Fiscalía general de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva, mientras se investiguen los delitos de los que se la acusa, solicitud que debe ser confirmada o rechazada por un juez cautelar en las próximas horas.

En Argentina, Agustín Rossi aprobó la detención de Jeanine Áñez: “Yo celebro lo que está sucediendo en Bolivia. Habría sido muy negativo que hubiesen mirado para el costado y hecho como que no pasó nada”.

“Las Fuerzas Armadas aparecen como un actor político protagónico interrumpiendo procesos institucionales y es gravísimo”, señaló el ministro de Defensa nacional sobre la historia de Latinoamérica.

“Se tienen que rendir cuentas ante la Justicia”, subrayó el funcionario de Alberto Fernández. Y destacó el triunfo de Luis Arce: “Se pudo volver a llamar a elecciones y ganó el Gobierno que fue elegido democráticamente”.