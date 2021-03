La amenaza de Mauricio Macri: “El segundo tiempo comenzó”

El intento del ex-mandatario neoliberal argentino, Mauricio Macri, de emular a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, relanzando su carrera política con el lanzamiento de un libro de su autoría, parece haber resultado un fracaso, si tenemos en cuenta la reducida cantidad de personas que se hizo presente hoy frente a la Universidad de Derecho de la UBA para la presentación del mismo.

Lejos de las movilizaciones populares inmensas en todo el país, que caracterizaron al lanzamiento de “Sinceramente” en el año 2017, la presentación de “Primer tiempo”, parece no haber suscitado el mismo nivel de interés.

Solo un puñado de persona se hizo presente en plaza República Federativa del Brasil, algo llamativo al tratarse de un distrito gobernado supuestamente por la misma fuerza política que dice representar el ex-presidente.

Solamente unas 200 personas, donde se podían destingir algunos de las principales figuras del PRO, como la Presidenta del partido Patricia Bullrich, y el diputado Waldo Wolff, y ex-funcionarios de su fallido gobierno como German Garavano, dieron el presente.

Esto sin embargo pareció no desanimar al ex-mandatario, que como era previsible utilizó el evento para relanzarse, y dejar la a puerta abierta para un segundo mandato presidencial.

“El segundo tiempo comenzó. A la cancha.”, arengó Macri en redes sociales.

“»Primer tiempo» refleja mi esencia futbolera. Pero claramente, lo que marca es que hay un segundo tiempo del cambio, de la transformación. Que empezó y va a continuar.”, explicó en relación al nombre de la publicación.

En ese marco el ex Presidente no dudó en asegurara que en un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio no habrá lugar para el gradualismo.

“Hicimos muchas reformas por las que el kirchnerismo nos dijo que éramos neoliberales inescrupulosos y faltaron otras reformas que hicieron que desde la ortodoxia nos dijeran que todo era insuficiente”, aseguró.

“Lo bueno es que el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015, la crisis no va a ser asintomática porque este Gobierno con las medidas que está tomando va a llevar que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y con esa comprensión de la dimensión real de la crisis vamos a poder hacer un paquete global de reformas porque vamos a contar con el apoyo para eso”, sostuvo.