Mel Muñiz: “Mi madre fue una mujer muy aguerrida y muy feminista sin saberlo”

Por Malena Alvarez

Después de las sensaciones que causó en 2020 el lanzamiento de ‘Aguerrida’, el primer álbum de esta artista única, Mel Muñiz sigue agitando con videos musicales inéditos, nuevos singles y recitales especiales. En ese marco se animó a dar detalles de lo que le deparará este año que recién empieza.

Estuviste en muchos tipos de proyectos musicales diferentes, ¿qué rescatás de todas esas experiencias y por qué elegiste lanzarte como solista?

“La verdad es que aprendí y aprendo mucho de todos. Yo siempre defiendo la idea de que une aprende mucho tocando con les demás. Obviamente estudiás en tu casa, escuchás discos, sacás canciones y te animás a componer, pero de lo que más se aprende es de tocar con otres. Por eso, en lo personal para mí siempre fue muy importante poder nutrirme de otras personas y también expandir mis propios horizontes. Vengo tocando en muchas bandas y tenía ganas de tener algo solista, que sea más mío, que refleje una parte de mi musicalidad y de lo que siento en el momento de componer, a pesar de que también sucede en las otras bandas, nada más que de una manera más compartida y en otra clave de géneros musicales. Sentí que era el momento indicado y que estaban las personas indicadas apoyándome para hacerlo”.

Tenés un sonido que en la escena nacional se distingue mucho. ¿De dónde salen esas ganas de hacer música pop, “pero lo que era la música popular de hace 80 o 100 años”?

“La verdad que yo no sé de dónde nace, hay cosas que a una le gustan. Yo tengo la teoría de que a veces estamos conectados con nuestro propio linaje, nuestras existencias anteriores, y supongo que algo de eso hay. Porque en realidad ni en mi casa ni en la casa de mis abuelos se escuchaba música de hace 100 años. Yo no me crié en una casa donde se escuchara folclore y tango siquiera, así que no es algo que mamé. Me empezó a pasar. También fue una búsqueda musical, yo empecé más con el rock, el funk y otros géneros, y me encontré con el swing cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Música de Buenos Aires, que en realidad está más aplicada en la parte más de teoría y de armonía al jazz. Fui a una jam que era de swing y me enamoré. Así empecé a escuchar boleros, valses, y otras cosas. Se me abrió y me volví muy fan de toda esa movida, su estética y todo. Siempre me gustó, también me pasa con los objetos. Mi casa está llena de muebles e instrumentos antiguos. Cada cosa que habita tiene una historia que me excede a mí, y eso me encanta. No le puedo dar una explicación muy concreta pero por algún motivo extraño estoy cómoda”.

El disco “Aguerrida” es inherentemente feminista, ¿eso se buscó o surgió?

“Surgió. Solo la canción ‘Somos Hermanas’ puntualmente fue una canción en la cual yo quería hablar de la sororidad, la lucha feminista, y lo tenía en claro. Es un tema que me costó armar, por suerte mi productor Juan Pablo de Mendonça me ayudó mucho, no solo con ese tema sino con todos. Ha vivido en varios países de músicas folclóricas a las cuales abordo desde un lugar lúdico. Pero la verdad es que yo quise expresar lo que sentía en las canciones a través de estos géneros. Excepto ‘Somos Hermanas’, en la que busqué expresar eso, el álbum tiene que ver con cómo soy yo y cómo fui criada. Mi madre fue una mujer muy aguerrida y muy feminista sin saberlo, porque no se enteró que era feminista, pero me crié con esa figura de poder que trata de autocuidarse y otro montón de cosas increíbles. Y en esta época en la cual nos estamos deconstruyendo todes, en esta sociedad patriarcal, eso se nota en las canciones pero es lo que habita en mis sentimientos”.

Portada del single ‘Somos Hermanas’

Y los motivos para colaborar con otras mujeres en una reversión lanzada el 8M están en gran parte claros pero ¿por qué decidiste hacerlo con Acus y Sof Tot?

“Fue puntualmente porque yo a ellas no las conocía en persona, eran amigas mías online, muy loco. A Acus la conocí un poco antes y ya la había visto un par de veces, pero con Sof que es de zona norte habíamos querido encontrarnos en un par de fechas, a mí Fémina me encanta y lo que hace ella también, la admiro mucho, igual que a Acus. Y se dio. Mi intención no era invitar a una cantante de boleros o alguien que habite más esos espacios, sino darle el juego a músicas que manejan códigos más actuales de la música, y me pareció que ellas re iban y entendieron perfecto, o sea todas las partes nuevas que cantan ellas las letras las compusieron ellas. Y la idea que yo tenía que era la de mezclar mi mundo con un mundo más actual se dio perfectamente con ellas”.

La estética de tus videos es muy llamativa, muy rica y está llena de referencias vintage. ¿Estás vos sola detrás de esas ideas?

“Hay un gran equipo trabajando. Arco fue el encargado de la parte más estética del primer videoclip junto con Malasangre Audiovisual, que está compuesta por Facu Plaga y David Gregory. Son grupos de personas con los que yo trabajé referencias y qué historia se quería contar. Entendieron a la perfección lo que a mí me gusta, y trabajamos con todo un equipo de fotografía, vestuario, maquillaje, y son todas personas a las que también les gusta este tipo de estética. Entonces fue todo muy fácil y muy hermoso, mucho más de lo que se me podría haber ocurrido a mí sola”.