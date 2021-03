Gobernador de Cambiemos le suelta la mano a Macri: “No lo apoyaría nuevamente”

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, afirmó este domingo en relación al ex-presidente neoliberal Mauricio Macri: “no lo apoyaría nuevamente como candidato a Presidente”.

«Él siempre es bienvenido a Jujuy, más allá de que no lo apoyaría nuevamente como candidato a Presidente.”, explicó el dirigente.

“No digo que no siga en carrera, yo no me inscribo en los que lo quieren jubilar tampoco. Es un análisis racional. Soy autocrítico de las cosas que hicimos mal, de hecho nos castigó gran parte de la población que votó a otra alternativa”, agregó.

“Hay que dejar un poco la consigna del gobierno de los CEO”, agregó.

“Había una campaña de que era el mejor equipo en 50 años, y se ha visto que no fue así”, destacó.

“Yo prefiero más política y frente Juntos por el Cambio como una fuerza política, donde el radicalismo tenga un rol más importante en la toma de decisiones”, explicó.

Consultado por una posible nueva ola de contagios, en diálogo con Radio Rivadavia, Morales explicó: “Nosotros, aunque estemos en pico, no vamos a tomar medidas restrictivas en cuanto a cierres. La consigna es cuidar la salud y la economía”.

Además, el mandatario provincial aclaró que van a “mantener las escuelas abiertas”:

“Hemos empezado las clases el 17 de febrero en la primaria, y el 22 de febrero en la secundaria. La presencialidad y la salud mental de los niños nos parece una meta importante a seguir”, explicó.