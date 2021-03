Larreta cuenta por primera vez cómo la Dictadura secuestró a su padre

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta habló de un hecho poco conocido, el secuestrado seguida de desaparición de su padre.

El papá de Larreta, era presidente de Racing en los setenta, y fue sacado de la cama en la madrugada por grupos de tareas de la dictadura y estuvo varios días desaparecido.

Horacio Rodríguez Larreta junto a su padre del mismo nombre

“Yo tenía 12 años y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él, una noche me tocaba a mí y la chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice ‘“señor lo buscan abajo”, era raro, eran las tres de la mañana y yo me desperté. Papá se levantó y no volvió…”, recuerda el dirigente de Juntos por el Cambio.

Luego relató como un sereno vio como lo agarraban y lo subían a un Falcón Verde y como a partir de ese momento fueron días de incertidumbre.

loading...

“Desapareció, no tuvimos más noticias”, relata el jefe de Gobierno.

“A la tarde siguiente vino un montón de gente a casa y yo sentí como que nos daban el pésame, que perdí a mi papá, yo era checo pero a esa edad uno capta y ya se empezaba a hablar de gente desaparecida”, rememora.

El padre del jefe de Gobierno fue un importante dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y como el propio Larreta recuerda, muy amigo del padre Mujica, desaparecido, que bautizó a todos sus hijos:

“Era fanático de Racing como papá”, explicó Larreta.

Y fue justamente el fútbol el que le salvo la vida a su padre:

“En esos días hubo un partido muy visible de Racing y River y fue muy visible que el presidente de Racing no fue a la cancha. Por la parte deportiva trascendió que estaba desaparecido y al hacerse público por una vía distinta a la política, eso le salvó la vida”, contó.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

“Nunca supimos donde estuvo porque lo llevaron con los ojos vendados, pero él creía que estuvo en el Pozo de Banfield”, relató.