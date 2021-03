Laura Alonso: “Esto es peor que un gobierno de facto”

En vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, la ex-titular de la Oficina Anticorrupción durante los años del Régimen macrista (2015-2019), la politóloga Laura Alonso, se refirió en duros términos a la gestión del presidente progresista Alberto Fernández.

“Para mí no es un gobierno de facto, es peor”, aseguró la controvertida exfuncionaria macrista.

Entrevistado por Alfredo Leuco para el canal de LN+, Alonso planteó:

“Fernández pone la firma de cosas que quizás no se hace cargo”, explicó Alonso.

“Lo están haciendo cargo de situaciones que por ahí no está de acuerdo”, sostuvo.

Tras darse cuenta del tenor de sus dichos, Alonso se desdijo y pidió disculpas.

“Como me equivoqué en un concepto y no banalizo nada, pido disculpas por una frase de anoche sobre “gobierno de facto”.”, aclaró la ex-funcionaria en Twitter.

Como me equivoqué en un concepto y no banalizo nada, pido disculpas por una frase de anoche sobre “gobierno de facto”. Ya que los K y aliados van a armar una campaña, mejor concéntrese en una de vacunación que no sea vip ✌️✌️✌️y gobiernen, ineptos!