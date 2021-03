¿Qué dijo Cristina sobre la revelación de Larreta de que su padre estuvo desaparecido?

En el día de ayer el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta habló de un hecho poco conocido, el secuestrado seguida de desaparición de su padre.

El papá de Larreta, era presidente de Racing en los setenta, y fue sacado de la cama en la madrugada por grupos de tareas de la dictadura y estuvo varios días desaparecido.

“Yo tenía 12 años y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él, una noche me tocaba a mí y la chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice ‘“señor lo buscan abajo”, era raro, eran las tres de la mañana y yo me desperté. Papá se levantó y no volvió…”, recordó el dirigente de Juntos por el Cambio.

El padre del jefe de Gobierno fue un importante dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y contado por el propio Larreta, muy amigo del padre Mujica, desaparecido, que bautizó a todos sus hijos.

Luego de que trascendiera la historia en el día de ayer, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se refirió al asunto, empatizando con el relato del líder opositor.

“Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar.”, comentó CFK en su perfil en redes sociales.

Más allá de su gesto de solidaridad frente al crudo relato del Jefe de Gobierno, la dirigente del Frente de Todos, también envío un tiro por elevación al ex-mandatario neoliberal Mauricio Macri, que no hiciese mención alguna al aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la jornada de ayer.