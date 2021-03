La terrible revelación de Daniel Vila: “Mauricio Macri me extorsionaba”

El titular del Grupo América, el empresario Daniel Vila, contó como al igual que el públicamente perseguido Grupo Indalo, ellos también fueron víctimas de presiones de todo tipo durante los años del Régimen macrista (2015-2019).

En su libro “Primer Tiempo”, el ex-mandatario neoliberal Mauricio Macri sostiene que Vila “es el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo”.

El referente de Juntos por el Cambio lo acusa de intentar quedarse con una frecuencia radiofónica “sin pagar”, en relación a un conflicto legal entre el Estado Nacional y la empresa Supercanal Arlink, que por entonces era propiedad de Vila.

En declaraciones para la señal de noticias C5N, el empresario puso en duda la autoría del libro del ex-presidente y dijo que, de cualquier modo, no lo leyó: “Me parece innecesario leerlo, No creo que me aporte nada el libro de Macri”, señaló.

El Gobierno de Macri fue el que más me presionó

“Macri me presionó y me hizo una denuncia penal”, reveló el empresario.

“Mandó a Aguad para presentar una denuncia penal. El Gobierno de Macri fue el que más me presionó”, explicó.

EL VIDEO DE LA ENTREVISTA👇🏻

“Macri me extorsionó por WhatsApp”, sostuvo la pareja de la conductora televisiva Pamela David.

“Hay un accionar siempre igual, en el sentido de presionar a la Justicia para obtener algo que él quería”, describió.