¿Qué dijo el Instituto Gamaleya tras el contagio de Alberto Fernández?

En el día de ayer el presidente argentino Alberto Fernández anunció que se realizó un test de antígenos, y dio positivo por coronavirus.

Según reveló el mandatario, finalizó su cumpleaños número 62 presentando un cuadro de fiebre, con 37.7 grados, y leve dolor de cabeza.

Hoy la Unidad Médica Presidencial confirmó el diagnóstico informando que el test PCR de Alberto Fernández dio positivo:

“En el día de la fecha, he evaluado al Primer Mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad”, detallaron en un comunicado.

Desde su perfil en redes sociales el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna Sputnik V, le deseó “pronta recuperación» al presidente argentino que dio positivo para coronavirus, a pesar de haber recibido el preparado.

“Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. Te deseamos una pronta recuperación”, posteó la cuenta de Twitter de la vacuna Suptnik V, luego de que el Presidente informara su condición.

El Gamaleya recordó en el mensaje a Fernández que su vacuna “tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves” de la enfermedad.

