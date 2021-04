El Dipy llamó a rebelarse contra las nuevas medidas: “A mi no me encerras más”

En el día de hoy el parte epidemiológico del Ministerio de Salud confirmó que la Argentina superó los 23 mil casos de coronavirus en un día.

Se trata de la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en el país. A su vez se informaron 290 muertos en las últimas 24 horas.

Los números de hoy🤦‍♀️. Reporte de Covid del @msalnacion👇



🚩23.683 confirmados⬆️ (+1644; 2.473.751 en total)

🚩227.646 activos ⬆️ (+9035)

✅ 2.188.983 recuperados

🔬 TESTS del día: 94.991 ⬆️(en total: 9.361.097)

🛌 3742 en UTI ⬆️ (+36)

🛌 Ocupación nación 58,8%; AMBA 66,1% pic.twitter.com/3tZr8uQ0Fz — Nora Bär (@norabar) April 8, 2021

Esto obligó al gobierno argentino a avanzar en una nueva serie de medidas de restricción sanitaria para intentar frenar el aumento de casos.

Basándose en la experiencia de países de Europa y la región latinoamericana, desde la Casa Rosada apuntan a establecer confinamientos parciales a través de un cierre de toda actividad recreativa, cultural o social, tocando lo menos posible la actividad productiva.

Ante estos anuncios El Dipy salió a hacer un llamado a la desobediencia civil de la población, para hacer fracasar las medidas de cuidado.

Otra vez me dejas sin poder trabajar a mi y a millones de arg? encima de eso se robaron las vacunas?

A mi no me encerras más. Me voy a fundir, lo se.

Pero no t olvides que miles están conmigo y les decimos BASTA!



SE TEMINÓ.

Los que están conmigo, RT infinito https://t.co/UwjbydxoUg — Eldipypapaok (@eldipypapaok) April 7, 2021

“A mi no me encerras más. Me voy a fundir, lo se. Pero no t olvides que miles están conmigo y les decimos BASTA!”, arengó el cantante de cumbia en su perfil en redes sociales.

“Otra vez me dejas sin poder trabajar a mi y a millones de arg? encima de eso se robaron las vacunas?”, cuestionó.

Les mintieron a los jubilados, Nos fundieron

“Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados, Nos fundieron.”, recriminó.

“ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. SE TERMINÓ. BASTA”, disparó el referente opositor.

“Asi empezaron el año pasado.

15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos.”, planteó.

“Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el covid. Las vacunas. A mi no me encierran nunca mas”, sé mostró desafiante el mediático.