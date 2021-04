Viviana Canosa furiosa contra las medidas del Gobierno: “Somos una manga de boludos”

El vídeo pregrabado de Alberto Fernández, fue emitido durante el programa de la controversial Viviana Canosa, quien durante el pase con Luis Novaresio, estalló de bronca.

“No quiero un Estado policial ni un estado buchón”, lanzó Canosa y agregó ante un Novaresio que prestaba total atención: “No quiero denunciar a mi vecino no que mi vecino me denuncie”.

“Somos una manga de boludos todos los argentinos, nos cansamos respetamos todo”, aseguró la periodista luego de quejarse entre otras cosas del reemplazo de Ginés González García por Carla Vizzotti, quien según ella debería haber renunciado también.

“Si ustedes no pueden explicar el daño que le han hecho a la población nos vamos a rebelar”, enfervorecidamente afirmó.

Por su parte Novaresio intentó bajar los ánimos y continuar el pase, “No entiendo de epidemiología y si los médicos nos dicen que nos tenemos que guardar, lo haremos… dicho eso, lo tengo que decir no veo compatibilidad de esfuerzos”.

Ante este comentario la respuesta de Canosa fue: “Quiero saber en donde está la gente desaparecida y en democracia, en donde está Astudillo Castro”, para luego continuar su enojo contra las restricciones que comenzarán a regir desde las 0 horas de este viernes.