Trotta aseguró que seguirán las clases y las quejas explotaron

Los números del coronavirus en el país alarman cada vez más. El ministro de Educación, informó hoy que las clases presenciales no se cerrarán pese al rápido avance del virus.

Esta tarde el ministro de Salud, Daniel Gollan, advirtió que la cantidad de camas en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, es prácticamente nula. Algo similar se informa para la Ciudad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, quien se muestra reacio a iniciar medidas restrictivas.

“Se plantea disminuir la circulación en términos generales, lo que puede impactar en la escuela, por supuesto”, explicó Nicolás Trotta este lunes.

Y agregó que primero deben restringirse otras actividades antes que las escuelas. De esta manera se baraja una carga virtual mayor pero sin suspensión de la actividad educativa.

Al conocerse las declaraciones de Trotta, fueron varios los qué estallaron en las redes preocupados por el aumento de casos y la excesiva circulación en las calles que la educación produce.

“Teléfono Trotta!!!!! Atendé te llama el pueblo, no atiendas solamente cuando te llama Larreta”.

“Ya no me molesta tanto la inoperancia de Trotta, que para mí hoy está casi al nivel de Soledad Acuña, lo que de verdad me molesta es que el presidente no lo raje”.

Estos son algunos de los mensajes que pueden leerse repetidamente como reacción a las declaraciones del ministro.