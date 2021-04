El duro relato de Jonatan Viale sobre la muerte de su padre: “Se arrastraba por las paredes”

El conductor televisivo Jonatan Viale regresó este lunes a la tarde a su programa en LN+, luego de unos días de ausencia por el fallecimiento de su padre, el histórico periodista Mauro Viale, de coronavirus.

En un emotivo reencuentro con Eduardo Feinmann, en el habitual pase al aire que realizan ambos, Viale hizo un raconto de los últimos días con de vida de su progenitor.

Viale comenzó su relato contando una historia con su pequeño hijo Romeo: “El martes estaba con Rome y me dice en un momento: ‘Maradona’. ‘¿Qué pasa con Maradona?’, le pregunté. Y me respondió: ‘Maradona estaba con bubu (por Mauro Viale)’. Cuando me dijo eso pensé: ‘Cómo conectó’. Tiene cuatro años”.

Luego el conductor señaló que estaba “muy triste, pero más o menos entero”.

Entonces a pedido de Feinmann, comenzó a relatar lo que había pasado con su padre, que falleció el 11 de abril pasado.

Tu papá está con 39 de fiebre y echó a las enfermeras

“El viernes a la noche estaba haciendo el pase con Rossi y me manda un mensaje Alexis (mi cuñado). Tenía una catarata de mensajes. ‘Tu papá está con 39 de fiebre y echó a las enfermeras”, decían. Mi papá era así, fueron las ambulancias y las sacó cag…”, explicó.

“Fui el sábado a la mañana a su casa porque estaba saturando bajo”, agregó.

O te internás o dejás de ver a tus nietos

Señaló que Mauro no quería saber nada con ir a un hospital. “Con mi hermana le dijimos: ‘O te internás o dejás de ver a tus nietos’. Era una mentira, pero era una amenaza, porque no había manera. Mi hermana lloraba”, relató.

“Pusimos en alta voz a la jefa de la UTI de Los Arcos que le dijo: ’Si no se interna, puede tener un paro”. Le cayó la ficha y entendió”, continuó Viale.

No fue la vacuna. Él venía mal

“Todos me explicaban que esta porquería te afecta cognitivamente. Él estaba muy cansado. Creo que venía arrastrando el Covid. No fue la vacuna. Él venía mal. El viernes se arrastraba por las paredes”, recordó.

A continuación, el conductor de +Realidad expresó cómo lo vio a su papá al salir de su casa:

“Se fue en una silla de ruedas. No era mi papá. Mi papá es gigante en todo sentido. Perdón que hable en presente, pero estamos haciendo el proceso. Cuando lo vi era otra cosa, estaba tomado por esa mierd… Estaba muy débil y creo que con mucho miedo”, rescató.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻