María Eugenia Vidal y las clases en Caba: “Como mamá me siento aliviada”

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien vivía en el Partido de Morón previo a obtener el cargo, opinó sobre la escolaridad en la Ciudad de Buenos Aires.

Movido por un selecto grupo de votantes y la necesidad de hacer campaña política de cara a las próximas elecciones, el Jefe de Gobierno porteño, decidió dar inicio a las clases presenciales en las aulas este lunes, en aun cuando el decreto presidencial , establece la virtualidad por dos semanas.

Un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, sin competencia, dictaminó que la presencialidad en las escuelas debe mantenerse. En conferencia de prensa Rodríguez Larreta, ratificó que las clases en la capital serán presenciales tal como remarca la manda judicial y los datos epidemiológicos que ellos poseen.

Poco después de concluida la conferencia, Vidal, quien también expresó tener deseos presidenciales, envió su apoyo a su compañero de partido y festejó la decisión.

“Como mamá me siento aliviada de saber qué nuestros hijos mañana pueden ir a la escuela en la Ciudad. Espero que pronto pase lo mismo en la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los padres que no bajaron los brazos y a la Justicia que actuó a tiempo”, expresó la ex gobernadora.

Argentina tiene al día de la fecha declarado un 74,2% de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA.