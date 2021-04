Laboratorio argentino ya fabricó 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V

La Argentina estaría por convirtirse en uno de los pocos países en donde se producen vacunas contra el coronavirus.

Al trabajo que realiza mAbxience en alianza con AstraZeneca, se sumó un proceso que se había mantenido en secreto hasta hoy.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj