Susana Giménez impulsó una burda Fakenews contra Alberto Fernández

En el día en que se conoció la noticia de que la Argentina, a través del laboratorio Richmond, logró la elaboración de las primeras 20 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, la conductora televisiva salió a cuestionar la gestión del Presidente Alberto Fernández con un audio burdamente apócrifo.

En horas de la mañana el laboratorio Richmond informó formalmente ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que fabricó y envió recientemente dosis de Sputnik V a Moscú con el objetivo de obtener la aprobación rusa para iniciar la producción masiva en una de sus plantas ubicadas en el partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj